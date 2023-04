Horas iguais: veja o significado e as mensagens para a vida

As horas iguais, como 11:11, podem não ser situações aleatórias do dia. Alguns pessoas acreditam ser algum chamado do sobrenatural, como alertas, além de abertura dos canais para conexões astrais ou até mesmo mensagem do subconsciente. Espiritualistas acreditam, sim, que esse padrões podem gerar algum código para a vida por meio da numerologia. Entenda!

O que significa horas iguais no relógio?

Ver um conjunto de números repetidos é um chamado lado inconsciente da mente, capaz de gerar padrões de mensagem para aquele horário específico e depende diretamente do momento em que a pessoa vive. Confira as mensagens para a vida.

01:01 - É o número que inspira o novo. Comece um novo projeto, uma nova atividade física, um novo curso, aprenda um novo idioma, ou simplesmente corte o cabelo. Seu corpo e sua mente anseiam por novidades.

02:02 - Invista em novos relacionamentos sociais. Novos amigos, grupos de visitantes dos mesmos ambientes e colegas. Isso renova nosso espírito, uma descoberta sucinta nos torna pessoas mais sociáveis ​​e amigáveis.

03:03 - Você pode precisar de equilíbrio energético. Seu corpo e sua mente devem estar oscilando muito entre energias negativas e positivas, sem atingir o equilíbrio. Procure alternativas que te levem ao seu centro e ao seu ponto de equilíbrio.

04:04 - Tenha cuidado com as preocupações excessivas. Tente ser uma pessoa organizada. Faça uma lista das tarefas que você precisa fazer e execute-as uma a uma até terminar tudo.

05:05 - Você pode estar se escondendo do mundo, não mostrando quem você realmente é, sua verdadeira essência. Se você é uma pessoa tímida, procure aprender a se expressar e se aceitar por meio de terapias ou práticas de expressão como o teatro ou a dança.

06:06 - Você pode estar interferindo na vida de seus familiares. Por melhor que seja estar perto de nossos parentes, o excesso de qualquer coisa pode resultar em desequilíbrio cármico. Preserve sua privacidade, não interfira no livre arbítrio de sua família. Preserve sua energia.

07:07 - Dedique-se mais ao seu lado intelectual. Procure algo que você goste e que seja prazeroso de estudar. O conhecimento é sempre bom e aniquila a ignorância.

08:08 - Preste mais atenção à sua vida financeira. É hora de colocar suas contas em ordem e equilibrar seus lucros e despesas para não se endividar. Você precisa começar a economizar sistematicamente - talvez abra uma conta poupança.

09:09 - É hora de terminar os projetos que você começou, mas não terminou. Se você tem um projeto que perdeu o interesse, elimine-o de sua vida para sempre e busque aqueles que ainda não foram concluídos.

10:10 - É hora de limpar o passado e focar no presente. Comece pela sua casa: doe tudo o que não usa mais, não deixe nada acumulado. Deixe apenas o que for usado em casa.

11:11 - É hora de encontrar uma maneira de elevar seu espírito. Procure uma terapia ou religião que te ajude a evoluir.

12:12 - Seu plano espiritual está avisando que você precisa encontrar um equilíbrio entre seu corpo físico, emocional, mental e espiritual. Busque-o através do contato com a natureza, estado contemplativo, relaxamento ou meditação.

13:13 - Pesquise o novo - novas músicas, novas bandas favoritas, novos estilos de filmes, novos restaurantes para experimentar, novos caminhos a seguir.

14:14 - Pode ser um alerta para tirá-lo da sua concha! Vá socializar, faça novos amigos, participe de novas atividades. Se não fizer isso, ficará triste, melancólico, solitário e poderá cair em depressão.

15:15 - Liberte-se das opiniões dos outros. Pare de se preocupar tanto com o que os outros pensam de você e tome suas decisões com base no seu gosto e desejo.

16:16 - Existem 3 formas sábias de evoluir: estudo (na forma de audiovisual ou leitura), silêncio e resiliência. Pratique-os!

17:17 - Direcione seu foco para um estado mental próspero. Quando dizemos prosperidade, não nos referimos apenas a bens materiais, mas abundância de bons relacionamentos, felicidade, saúde e dinheiro.

18:18 - Deixe de lado tudo o que te deixa infeliz: pessoas tóxicas, roupas e sapatos apertados, ou algo que te incomoda. Mande tudo embora!

19:19 - Descubra qual é o seu propósito no mundo. Já refletiu sobre isso? Talvez esteja desperdiçando sua vida, sem saber qual é o seu real objetivo!

20:20 - É hora de agir! O que está impedindo você? Acredite em si mesmo, lembre-se dos seus sonhos e comece a trabalhar neles! Não espere que tudo caia do céu!

21:21 - É hora de ajudar as pessoas a encontrar o caminho da luz. Quando foi a última vez que você fez um ato de caridade? Ajude o próximo com tudo o que tiver, seja com seu esforço, carinho, dinheiro ou atenção. Faça o que estiver ao seu alcance!

22:22 - Preste mais atenção à sua saúde. Não ignore os sinais que seu corpo dá! Cuide da sua alimentação, faça exercícios físicos, livre-se dos vícios! Viva de maneira mais saudável, seu corpo agradece.

23:23 - Você é muito melhor e mais importante do que pensa. Exija mais de si mesmo, você pode ir muito mais longe do que imagina. Muito além do que possa conceber!

00h00 - É hora de acordar, a semente que pode florescer em inúmeras possibilidades maravilhosas. Você é uma semente com potencial para se transformar em uma árvore com todos os dons que Deus lhe concedeu. Seja a melhor versão de si mesmo!