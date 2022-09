Horóscopo do dia: confira a previsão para o seu signo, terça-feira (27/09)

O horóscopo do dia desta segunda-feira (26/09) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu signo:

Áries (21/03 - 20/04)

Dia de oportunidade de crescimento pessoal em duas áreas, ariano: finanças e amor. Pode esperar por envolvimento, boas conexões e energias positivas para o romance. Reconheças as mudanças e não tenha medo de ser ao novo.

Touro (21/04 - 20/05)

Dia convidatido para se socializar. Bosque na comunicação melhorar ganhos financeiro. Além disso, taurino, você estará muito mais leve e disposto(a) para executar o que estava planejado. Aproveite para vibrar bons pensamentos!

Gêmeos (21/05 - 20/06)

O tempo é de acreditar nos sonhos e viver, intensamente, o que a vida lhe propor. Sinta essa sintonia e abrace as inspirações, geminiano. Na saúde, busque ajuda na melhora pessoal e algumas atividades em grupo podem lhe tirar da rotina.

Câncer (21/06 - 22/07)

O dia inicia com oportunidades no trabalho, canceriano, e isso inclui chances de retomada de projeto. Confia que as coisas já estão alinhadas. Às vezes, você só precisa dessa conexão com o seu lado criativo. Viva a sua verdade e fortaleça sua identidade.

Leão (23/07 - 22/08)

Nem tudo se resume ao trabalho, leonino(a). Aproveite a lua, em fase crescente, para expor as novas descobertas, habilidades e talentos. É possível que você tenha reconhecimento profissional.

Virgem (23/08 - 22/09)

A lua estará em fase crescente e ao virgiano(a) o momento serão de expanção criativa e por busca de outros rendimentos financeiros. Confie. A sorte caminhará ao seu lado! . Dica de hoje: fortaleça alianças e parcerias.

Libra (23/09 - 22/10)

Ainda em fase solar em alta, busque - libriano - estabelecer melhores vículos e comunicação profissional. O dia trará contatos poderosos com pessoas de outros círculos e de grande influência. Esta é uma fase positiva para mudanças.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Hoje você vai estar mais centrado nos seus desejos e ambições. Descomplique a cabeça e firme novas amizades, escorpiano. O dia vai lhe exigir que solte a sua curiosidade, o que despertará o melhor de você!

Sagitário (22/11 - 21/12)

Esse é um bom momento para descobrir algo novo, sagitariano, e buscar passar mais tempo com quem você gosta. Dedicação será a palavra-chave. Olhe para o futuro e mentalize o que deseja!

Capricórnio (22/12 - 20/01)

A lua crescente favorecerá o amor, aos capricornianos. Conexão com o outro nunca é demais. O tempo será de ótimas energia positivas, que vai lhe trazer - também - conquistas financeiras. Invista nos seus planos que lhe traga mais estabilidade.

Aquário (21/01 - 19/02)

Seus caminhos estão abertos. Use a sua energia para atrair o que você deseja. É possível que você queira mudar a rota dos seus sonhos. Não tema e esteja disposto(a) para os novos caminhos que vão surgir.

Peixes (20/02 - 20/03)

Nada de negatividade. O momento é oportuno para que você foque no seu lado profissional. O amor também estará em alta e vai lhe trazer compensações carinhosas. Você vai ter algumas certezas de ter feito boas escolhas.