Horóscopo do dia: confira a previsão para o seu signo, terça-feira (04/10)

O horóscopo do dia desta terça-feira (04/10) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu signo:

Áries (21/03 - 20/04)

Aproveite a semana para se posicionar. Esta é uma fase positiva, arianos, para aprender com os outros novas habilidades. Voê vai estar mais empenado(a) em negociar.

Touro (21/04 - 20/05)

Hoje será um bom momento para alavancar um novo projeto e fortalecer a reputação.Só cuidado com o excesso de jornadas e atividades simultaneas, taurino. Avalie prioridades! Momento oportuno de subir na carreira!

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Hoje o seu dia será de sentimentos profundos e reflexões. Tente se amar mais. Foque no cuidado com a saúde e equilíbrio. Dedique mais tempo a você, Gemininano.

Câncer (21/06 - 22/07)

Dia será marcado de conversas sensíveis e carinhosas. Este é um bom momento para resolver assuntos do coração. Decisões serão tomadas com maior segurança. Confie no processo!

Leão (23/07 - 22/08)

Dia oportuno para a vida social. Se exponha mais e use das boas energias para melhorar a popularidade. Amizades especiais estarão próximas. Agradeça as oportunidades de crescimento pessoal e profissional, leonino.

Virgem (23/08 - 22/09)

Olhe com mais calma para as próprias vontades e necessidades. O dia lhe garante motivações para encontros especais. Embarque num clima mágico no amor e dê sabor à vida. Uma onda de energia positiva vai lhe deixar mais alegre.

Libra (23/09 - 22/10)

É hora de entregar ao destino os seus sonhos. Procure meditar e equilibrar suas energias, para garatir melhoras pessoais e profissionais. Revise o projeto de vida. Não dê espaço para tristeza e desentendimentos.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Você vive um momento oportuno de um longo ciclo com autoconhecimento. Continue a refletir sobre os próximos passos. Tenha mais segurança nas escolhas. Você estará mais perto dos sonhos.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Confie mais no seu processo pessoal. Não dê espaços para desentendimentos. É hora de buscar novas habilidades e estabelecer mais confiança com os seus. Fase gostosa para reencontrar amizades, circular com mais liberdade e ampliar atividades sociais.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Hoje será um ótimo momento para iniciar um empreendimento. Também será um momento positivo para firmar amizades em outro ambiente. Espere por surpresas gostosas no amor e notícias animadoras, capricornianos.

Aquário (21/01 - 19/02)

Espere por oportunidades no trabalho e de renovação de ciclos, aquariano. Brilhe, aumente o poder de influência e ganhe visibilidade e prestígio na carreira. Amor com decisões de viagem e de novos projetos.

Peixes (20/02 - 20/03)

Dia oportuno de buscar o conhecimento. O foco nos relacionamentos profissionais. Aumente a sintonia com a força interior e afaste pensamentos obsessivos. Afaste o ciúme e aprofunde um vínculo especial. Mais prazer e intensidade no amor!