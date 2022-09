Horóscopo do dia: confira a previsão para o seu signo, sábado (24/09)

O horóscopo do dia deste sábado (24/09) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

O dia será oportun para conexões familiares e descanso. Mantenha a calma se o dia não for tão tranquilo. Procure fazer o que você gosta ou programe uma atividade sem grandes esforços, ariano. É hora de se libertar de certas energias.

Touro (21/04 - 20/05)

O momento será agradável e de concretização de sonhos. É possível que você esteva mais didicado a escolher as melhores oportunidades ao futuro. Siga sem medo, taurino.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Que tal concentrar forçar em projetos que vão garantir melhores rendimento no trabalho? Só melhore mais a comunicação e tente esclarecer seus pensamento, principalmente quando estiver em grupo. Lembre-se, geminiano, não é preciso dar satisfação sobre os seus planos de vida.

Câncer (21/06 - 22/07)

Nem tudo são flores, cancerano. Mas tenha fé que as coisas vão se ajustar. Hoje será um bom momento para refrescar os pensamentos, programar uma viagem, reencontrar amigos e pretendentes.

Leão (23/07 - 22/08)

Foque mais a sua intuição para perceber as falsas amizades. Se possível, se afaste dessas energias. Ao final do dia, pode ser que surjam algumas surpresas, leoninos.

Virgem (23/08 - 22/09)

Preste mais atenção para as próprias vontade. O dia servirá como um alerta de que é necessário ter momentos de paz. A dica é tentar relevar possíveis estresses. Não vale a pena brigar de frente, virginiano.

Libra (23/09 - 22/10)

O dia pode ser conflituoso em família. Haja com seriedade e diplomacia. Se quiser, dê às costas, mas não entre no jogo. Não se preocupe com os afazeres do amanhã, libriano.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Talvez as responsabilidades domésticas sejam o foco de discussões familiares. Não perca tempo com pequenos conflitos, escorpiano. Use a sua energia para ajudar o outro e repensar nos caminhos futuros a trilhar.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Não se cobre tanto, sagitariano. A saúde física está bem, fluindo. Já a atividade mental pode ser melhor exercitada. Que tal terapias com psicanálise ou hipnose? Hoje será um bom dia para passeios e encontros familiares.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Não fuja das suas obrigações. Se você começou uma tarefa, termine-a. Vale também melhorar o foco para um plano de carreira. Não bote dificuldade, capricorniano. Vale até tirar uns minutos para repor as energias, descansar e relaxar!

Aquário (21/01 - 19/02)

O dia será puxado nas atividades domésticas. Mas atente-se aos pequenos acidentes. É um bom momento para descansar e planejar como serão as atividades da semana seguinte. Foco, aquariano.

Peixes (20/02 - 20/03)

Não deixe a insegurança ou que a avareza estrague o seu dia. Ao longo do domingo, a energia vai mudar pra melhor. O tempo ainda será de prosperidade. Tenha fé, pisciano.