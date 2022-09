Horóscopo do dia: confira a previsão para o seu signo, quinta-feira (29/09)

O horóscopo do dia desta quinta-feira (29/09) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu signo:

Áries (21/03 - 20/04)

É hora, ariano, de levantar as mangas e realizar antigos sonhos. Entenda que ciclos são necessários e ótimos para reorganizar o que quer na vida. Hoje o dia será de aproximação familiar, autoestima e clima de carinho. Invista em mais conforto.

Touro (21/04 - 20/05)

Hora de ampliar os horizontes e acreditar na sorte. Fique de olho numa oportunidade que poderá surgir inesperadamente, taurinos. O momento também é oportuno para impulsionar um empreendimento e garantir bons rendimentos.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

O dia anuncia rotina leve e harmonia nas relações cotidianas. Aposte na criatividade para vencer os desafios. Tome iniciativas e conserte o que não estiver funcionando na casa. Você poderá eliminar pendências com eficiência.

Câncer (21/06 - 22/07)

Bom momento para iniciar um trabalho ou determinar planos de longo prazo. Também é hora de estabilizar carreira e as finanças. No amor, vá mais fundo nas relações. Não tenha medo de investir em uma paixão, canceriano.

Leão (23/07 - 22/08)

Dia oportuno para reorganizar a rotina, mudar hábitos e elevar padrões, leoninos. É possível que a lua, em fase crescente, interfira na sua saúde e na necessidade de buscar um consolo de alguém. Encare os projetos coletivos e se permita sair da zona de conforto.

Virgem (23/08 - 22/09)

Opte por estudar mais sobre planejamento familiar e reorganize as finanças. Não se permita ter medo do desconhecido, virginiano. Siga, com fé e confiança no futuro. Espere por sucesso nos empreendimentos e fortaleça a posição profissional.

Libra (23/09 - 22/10)

O dia anuncia projeção profissional e evolução da carreira. Invista no seu futuro com segurança, libriano. Lembre-se, um passo por vez! Já para o amor, uma viagem, por impulso, será tudo de bom. Termine o dia com romantismo, confiança e carinho..

Escorpião (23/10 - 21/11)

Embarque numa onda de energia positiva e intensifique uma relação especial. Bom momento também para cuidar da beleza e da imagem. Poder de atração em alta, escorpiano. Se estiver só, poderá se apaixonar novamente. Valorize seus talentos e comece novo ciclo de vida.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Fortaleça os relacionamentos e tenha maior participação social. Bom dia para intensificar atividades em grupo. Fique de olho em uma oportunidades e nos talentos. Planeje mudanças, aprofunde vínculos e conte com bons apoios, sagitariano.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Embarque num clima romântico, hoje, capricorniano. É possível que você tenha uma surpresa gostosa que trará bons sentimentos. Aposte em carinho e entusiasmo. Na carreira, um novo empreendimento ganhará impulso. Decida investimentos.

Aquário (21/01 - 19/02)

Você vive uma fase de renovação de ciclos. Os planos reforçarão a união numa relação especial. Nos estudos e na carreia, é possível que você volte atrás em objetivos determinados anteriormente.

Peixes (20/02 - 20/03)

O dia favorecerá o amor. Aumente a confiança numa relação especial. Planos a dois envolverão viagem e mais espaço para o prazer. Se estiver só, alguém de longe falará alto ao coração, pisciano.