Horóscopo do dia: confira a previsão para o seu signo, quinta-feira (06/10)

O horóscopo do dia desta quinta-feira (06/10) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu signo:

Áries (21/03 - 20/04)

A semana continua sob influênia do quarto crescente da lua. Pode esperar, ariano, muito dialogo entre as relações e uma leve tensão a conflito. Não se exalte! Momneto oportuno para transformar um relacionamento afetivo em algo mais estável e duradoura.

Touro (21/04 - 20/05)

As próximas quatro semanas serão de vida social animada, com novas amizades, convites e discussões estimulantes. Foque nas soluções práticas. Também será necessário organização, principalmente no lar, e bons momentos de descanso!

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Espere por conquistas pessoais relevantes, gemininos. A lua em fase crescente, neste mês de outubro, será de presságio vitórias. Uma viagem a dois não estará descartada!

Câncer (21/06 - 22/07)

Não se desespere se forem impostos novos ou antigos desafios. Peça ajuda. Não sofra sozinho, canceriano. É momento de planejar com antecedência as suas atividade e abrir mão de traumas passados. Invista no agora!

Leão (23/07 - 22/08)

Bom momento para garantir mais conforto e organizar as bases afetivas. Já na vida profissional, é hora de renegociar as finanças. Não tenha medo de ousar e arriscar novos planos de carreira, leonino.

Virgem (23/08 - 22/09)

Melhore a comunicação, virginiano! Não é um bom tempo para deixar rastros de dúvidas. Cheque informações e encare conversas delicadas. No lar, é possível melhorar a relação com palavras doces e mais empatia com os seus.

Libra (23/09 - 22/10)

Trate a vida com mais leveza e estabeleca metas reais. Hoje será um dia oportuno para alinhamento de demandas, autoestima e vontade de vencer. Tire um tempo para rever as tomadas de decisões e movimentar a vida pessoal, libriano.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Deixe o seu sonho guiar a sua semana. Dia de aproximação com o sagrado e busca de sintonia com sua força interior. A saúde ainda anda frágil. Tire mais tempo para descansar.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Recarregue suas baterias com atividades que lhe motivem. Dia de energia e boa vitalidade. É possível que você esteja disposta a rever certos hábitos e tirar mais horas de sono. Novas relações à vista!

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Você poderá se envolver com projetos de interesse público e causas relevantes. O tempo é de ampliar discussões, nos estudos e ampliar o conhecimento geral. . Avalie novas possibilidades financeiras e fique de olho numa oportunidade lucrativa.

Aquário (21/01 - 19/02)

Foque no otimismo e entusiasmo para os lanos futuros. É hora de alavancar a carreira e garantir maior estabilidade financeira. Seu projeto de vida poderá mudar.

Peixes (20/02 - 20/03)

Dia intenso com estudos e atividades domésticas. Dê uma pausa para os assuntos existenciais e íntimas. No amor, momento oportuno para troca de confidência. Pense em investir em um amor duradouro.