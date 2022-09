Horóscopo do dia: confira a previsão para o seu signo, quarta-feira (28/09)

O horóscopo do dia desta quarta-feira (28/09) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu signo:

Áries (21/03 - 20/04)

Esteja sempre à frente do que esperam de você, pronto(a) e corajoso(a). Isso porque o período será de mudança e renovação. Só tente, ariano, selecionar as situações que de fato precisarão ser enfrentadas.

Touro (21/04 - 20/05)

Revele suas paixões e emane paz por onde passar. É necessário, também, Invistir para além do óbvio, taurino. O caminho estará iluminado. Verás um futuro - breve - seguro e produtivo.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

O momento será de oportunidade de crescimento pessla e empatia. Entenda os próprios limites. Invista, hoje, na sua tranquilidade. O momento será de diálogo. Aproveite para colocar o papo em dia, geminano.

Câncer (21/06 - 22/07)

Hoje, canceriano, é preciso ter foco para direcionar a energia para as coisas certas. Use com sabedora o dom da persuação. Tenha, em mente, os seus valores e crenças.

Leão (23/07 - 22/08)

Olhe com mais afeto as suas relações, leonino. Permita sempre manter a boa linha respeito e segurança. Além disso, a lua crescente ainda vai emanar boas viabrações de renovação para a sua vida. Busque canalizar melhor e usá-la no seu dia a dia.

Virgem (23/08 - 22/09)

O dia será de emoções. Mas não se desespere, virginiano, em relação às dúvidas futuras. Sinta-se amado e com muita luz na sua jornada. Você tem emanado e compartilhado energia para todos ao seu redor. Vibre positivamente!

Libra (23/09 - 22/10)

Talvez você passe por uma falha na comunicação. Procure ser objetivo com as palavras, só assim, libriano, que garantirá bons frutos. Não dê espaços para maus entendidos.

Escorpião (23/10 - 21/11)

O dia será de boas energias, com a intuição alta, escorpiano. Saiba tirar proveito do seu magnetismo pessoal. Dê espaço para o novo, em todos os âmbitos. No amor, nos sonhos, projetos, entre outros.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Hoje é um bom dia para invista na espiritualidade. Sua imaginação está em expansão e você pode realizar os desejos, sagitariano. É hora de encontrar o verdadeiro equilíbrio e a paz interior.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Faça a união da coragem e prudência, capricorniano. Bom momento para investir na aparência. Pode iniciar com um planejamento mais visual. Confie no seu bom gosto e se mime.

Aquário (21/01 - 19/02)

É possível que você encontre mais harmonia e tranquilidade ao lado de pessoas que nem imagina. Deposite confiança e gratidão pelo apoio e parceria. O trabalho está no foco do seu dia. Espere por valiosas conquistas e resultados consistentes.

Peixes (20/02 - 20/03)

Faça valer a pena cada segundo das suas relações. O momento pede que você seja honesto (a) com os seus sentimentos. Também é hora de investir no conhecimento.