Horóscopo do dia: confira a previsão para o seu signo hoje, terça-feira (24/05)

O horóscopo do dia desta terça-feira (24/05) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

O amor está no ar. Aproveite o bom momento para ficar à dois. O dia promete troca de caricias e boas chances do relacionamento mudar de status. Aos solteiros, é possível que uma pessoa volte a mexer com os seus sentimento. Atenção aos detalhes.

Touro (21/04 - 20/05)

O tempo será de conversa. Esclareça os seus sentimentos e suas frustrações, dentro de um relacionamento. Não adie mais. O dia também será de boas conexões com pessoas do trabalho e familiares. Aproveite a fase para colocar em dia os seus planos.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Você precisa saber se libertar de situações em que não lhe cabem mais. Fortifique a compaixão, melhore sua autoestima e acredite, sempre, no seu potencial. Não é hora de grandes passos.

Câncer (21/06 - 22/07)

O momento será de redescoberta de si e das próprias vontades. Alguém pode lhe ajudar a resgatar sentimentos que esse caranguejinho tentou camuflar. Não tenha medo e relaxe Permita-se viver o novo e acreditar nas relações.

Leão (23/07 - 22/08)

Seja gentil e amoroso. Permita-se reencontrar de formas inimagináveis. Ouse mais, nem que seja com um corte de cabelo diferente. Tente sair da rotina e não esperar afeto dos outros. Diga aos familiares o quanto eles significam para você.

Virgem (23/08 - 22/09)

Dia de romance aos virginianos. Não exija muito do seu parceiro. Que tal programar um filme ou jantar à luz de velas? O dia também será bom para diálogos.

Libra (23/09 - 22/10)

Você será muito mais sensível às necessidades do outro. Isso é bom, mas não exija recompensa pelas boas ações.

Escorpião (23/10 - 21/11)

O dia também vai lhe favorecer ao amor. Arrisque mais. Abuse de carinhos e mimos. Use palavras suaves e pequenos gestos que você tem em mente. Sinta-se livre para surpreender seu parceiro.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Amor continua sendo um dos assuntos destaques do seu dia. Abrace as oportunidades. Você é energia, empatia pura e tudo isso vai estar à seu favor. Coloque todo o seu coração nas suas investidas de relacionamento.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Não se contenha quando eles esperam que você reaja de maneira semelhante. É provável que você encontre pequenos obstáculos no que diz respeito aos seus negócios e assuntos financeiros atuais. Crie um espaço seguro.

Aquário (21/01 - 19/02)

Faça uma leitura de livro e compartilhe pensamentos. Além disso, hoje é o dia ideal para compensar seu parceiro(a). Que tal um jantar romântico à luz de velas? O dia também pede relaxamento.

Peixes (20/02 - 20/03)

Você é gentil, amoroso(a) e atencioso(a), mas precisa demonstrar. Saiba esperar e orientar, se preciso, da forma como espera e quer que seja. Ouse com sabedoria!