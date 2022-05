Horóscopo do dia: confira a previsão para o seu signo hoje, terça-feira (10/05)

O horóscopo do dia desta terça-feira (10/05) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

O dia será de muito trabalho e alguns sacrifícios, mas não se preocupe que a recompensa chega logo. Com mercúrio retrógrado é melhor não ter, por hora, grandes movimentações financeiras. Aguarde mais um pouco!

Touro (21/04 - 20/05)

Muitas reviravoltas estão previstas para esta semana. Boa parte é motivada pelo período do mercúrio retrógado. Saiba ser justo(a), calmo(a), paciente em situações do passado que foram mal resolvidas.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

O dia será de introspecção e inseguranças. Não deixe que o medo lhe trave. Mesmo que não seja um bom momento para executar planos, saiba avaliá-los e projetá-los para um futuro próximo. Cuidado com instabilidades emocionais.

Câncer (21/06 - 22/07)

O dia será de cobranças. Tente repousar e dar mais atenção à saúde. Não se desgaste com situações que fogem do seu controle e nem resista às mudanças. Espere o novo!

Leão (23/07 - 22/08)

Cuidado com brigas e grosserias. A semana, movimentada por mercúrio retrógrado, lhe trará desafios com a família e no trabalho. Tente não entrar rivalidades. Excesso de gastos também será ruim.

Virgem (23/08 - 22/09)

Deixe no passado situações e pessoas que não acrescentam mais nada na sua vida. Não permita que vão e volte, tentando controlar suas vontades. O tempo também será de encerramentos de ciclos, profissionais e amorosos. Respire e siga firme um passo por vez.

Libra (23/09 - 22/10)

Seu lado racional vai ser afetado nesse momento de mercúrio retrógrado. Tente manter o equilíbrio e a harmonia, por meio de bons pensamentos. No trabalho ou estudo, é melhor resolver situações que estão atrasadas ou pendentes.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Talvez você ainda esteja tentando lidar com uma crise financeira ou vários projetos ao mesmo tempo. Saiba separar e estipular prazos maiores. Não é hora para de medos ou indecisões. Enfrente os problemas com sabedoria.

Sagitário (22/11 - 21/12)

O dia pode ser de inquietações e ansiedade. Tente focar no que é necessário para o momento. Delegue tarefas, organize-se, saia em busca de motivações. Você pode contar com a ajuda de amigos para que esta fase seja mais tranquila.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Tente ouvir mais as pessoas e saiba esperar. Nem sempre será necessário bater de frente por discordar de pessoas ou métodos. Saiba organizar seu ambiente – onde você mais passa tempo - e não desistir de ir em busca dos seus sonhos.

Aquário (21/01 - 19/02)

Nada de rivalidade, viu? A semana pode ser de desentendimento, mas eles são temporários. Acredite no seu propósito. Não insista em medos e inseguranças.

Peixes (20/02 - 20/03)

O tempo vai lhe exigir 'pé no chão'. Não é hora de sair falando o que der vontade e da forma como convém. Aceite ser ajudada. Acredite mais nos seus planos de vida.