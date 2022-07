Horóscopo do dia: confira a previsão para o seu signo hoje, terça-feira (05/07)

O horóscopo do dia desta terça-feira (05/07) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu quinto dia de julho:

Áries (21/03 - 20/04)

Atenção nas escolhas que se faz. O dia vai lhe exigir cautela contra forças negativas. Pare e reveja se a situação é real ou você mesmo possa ter criada. Não force relações.

Touro (21/04 - 20/05)

Bom momento para reestabelecer a confiança profissional. São esperados bons ganhos e recompensas financeiras. As energias estão ao seu favor.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Se priorize, abrace a felicidade. Hoje também é um ótimo dia para as relações profissionais. Analise com atenção cada oportunidade.

Câncer (21/06 - 22/07)

Hoje será um bom dia para receber novas propostas de ganhos financeiros ou carreiras. Confie na sua intuição. Peça sempre sorte, proteção e esperança. Vá atrás dos seus sonhos.

Leão (23/07 - 22/08)

O dia será favorável para as relações profissionais. É possível que você queira novas alianças. Fique à disposição para o encontro de novas parcerias.

Virgem (23/08 - 22/09)

Você vive uma fase muito positiva na vida. Não deixe de lado o que você almeja. Confie na sua luz interior e peça paz.

Libra (23/09 - 22/10)

Você tem buscado viver em harmonia. Não deixe de lado aquilo que você acredita. Ouça o seu coração. Seja mais verdadeiro ao que você sente.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Hoje também será um bom dia para reconciliações. Peça, emane ao universo e seja protegido(a). Siga firme com as suas escolhas e trabalhe para ter o que almeja.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Tente relaxar mais. Não se cobre tanto. Se o cansaço bater, se permita uma pausa. O tempo é de cuidar da saúde, do seu bem estar e com o desgaste de energia.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Não menospreze o amor. Também não deixe de lado as suas vontades, o que inclui as metas. Reforce o que você sente a todos do seu cotidiano.

Aquário (21/01 - 19/02)

Hoje você terá algumas dificuldades para resolver problemas em casa ou no trabalho, mas não se desespere. Não hesite, peça ajuda e saiba expor a sua ideia.

Peixes (20/02 - 20/03)

O dia vai lhe cobrarcalma e atenção na sua jornada. Agradeça as oportunidades de ganhos e carreira que vão surgir.