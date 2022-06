Horóscopo do dia: confira a previsão para o seu signo hoje, sexta-feira (24/06)

O horóscopo do dia desta sexta-feira (24/06) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Meio semestre se passaram e momento pede revisão dos feitos. Vale alinhar o que é melhor descartar da rotina ou seguir no trajeto. Busque simplificar o caminho. Foco nos resultados.

Touro (21/04 - 20/05)

Não tenha medo de errar. Só analise um pouco melhor as palavras. O momento é oportuno para colher bons frutos. Deixe de lado maus entendidos e confusões.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Essa sexta-feira será uma merecida transformação. Desfrute de boas companhias e saia para comemorar as pequenas vitórias.

Câncer (21/06 - 22/07)

Viabilize suas ideias com confiança. Assim, você vai encontrar o verdadeiro equilíbrio e a paz interior. Cuidado com amores do passado assombrando a sua vida!

Leão (23/07 - 22/08)

Busque o equilíbrio entre a razão e a emoção. Não tome atitudes preciotadas.Isso porque você corre risco de arrependimentos. Continue optando pela sua liberdade de escolhas.

Virgem (23/08 - 22/09)

Ajuste os porteiros da sua vida e dê uma pausa para você. Não se precipite! Faça bom uso da maturidade. Evite confusão!

Libra (23/09 - 22/10)

Evite fofocas e brigas desnecessárias. Concentre-se em buscar a sua paz interior! A semana será de encerramento de ciclos. Abrace as novas oportunidades.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Dia de harmonia e realizações. Você estará mais flexível ao longo do dia. E isso irá ajudá-lo(a) a não cair em ciladas. Aproveite para descansar e recuperar a saúde mental!

Sagitário (22/11 - 21/12)

O momento vai lhe pedir um pouco mais de coragem e prudência. É possível que você consiga encontrar essa harmonia, aonde quer que esteja, proporcionando valiosas conquistas e resultados consistentes.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Um novo ciclo começará agora e energias que estavam adormecidas despertarão. Foque no caminhoem que quer seguir. Não tenha medo da estrada. O tempo vai lhe exigir disposição e determinação. Estão vindo coisas boas por aí!

Aquário (21/01 - 19/02)

Amor à vista! Faça valer a pena cada segundo com esse encontro. Seja honesto (a) com os seus sentimentos.

Peixes (20/02 - 20/03)

Continue ouvindo mais os outros e dando conselhos sinceros. Comece a desacelerar o ritmo e busca conexão espirtitual.