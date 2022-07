Horóscopo do dia: confira a previsão para o seu signo hoje, sexta-feira (22/07)

O horóscopo do dia desta sexta-feira (22/07) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Planos de viagens com o amor animarão o clima. Se estiver só, alguém poderá mexer com o coração. Bom momento para ganhos profissionais. Os astros lhe favorecerão no que houver relação carreira e novo empreendimento.

Touro (21/04 - 20/05)

Rompa barreiras de comunicação e atinja novo público. Bom dia em família, organize passeios. Conte com criatividade. Prestígio em alta!

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Momento favorável para trabalho em casa. Troque confidências e intensifique o amor. Alguém do passado poderá retornar. Lembre-se, palavras ferem. Reflita! saiba medir o tom nas interações de hoje.

Câncer (21/06 - 22/07)

Cuide das suas posses e evite desperdícios de dinheiro. Palavras doces e carinhosas intensificarão o amor. Um novo romance poderá começar com conversas animadas.

Leão (23/07 - 22/08)

Os astros vão motivar e despertar entusiasmo e vitalidade. Comece novo ciclo de vida! O dia trará proposta de trabalho com boa remuneração e perspectivas positivas na carreira.

Virgem (23/08- 22/09)

Dia de beleza, delicadeza e encantos. Conte com poder de atração. Os astros lhe favorecerão ao amor. Só cuidado com excesso de expectativas. Aos solteiros, deixe a relação fluir no seu tempo.

Libra (23/09 - 22/10)

Compartilhe sonhos, planeje viagem, crie um ambiente acolhedor. Deixe o seu emocional fluir. A saída de câncer do zodíco vai mexer com os sentimentos. Perdoe mágoas antigas e encerre o passado. Fortifique-se e melhore suas relações sociais.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Espere por maior visibilidade e prestígio profissional.Circule nas redes, amplie amizades e atraia gente interessante. O dia trará novidades. Novas relações ativarão sua criatividade.

Sagitário (22/11 - 21/12)

O dia será de otimismo, esperanças e confiança no futuro. Que tal planejar viagem? Relacionamentos profissionais estarão aquecidos. O dia trará oportunidade financeira inesperada.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Você terá mudanças desejadas. Espere por surpresa gostosa no amor. Entendimento com o par e novos planos esquentarão o clima. Embarque numa aventura a dois. Aos solterios, um convite de longe trará entusiasmo.

Aquário (21/01 - 19/02)

Você vai enfrentar decisões sérias de vida e planos de longo prazo. Avalie sonhos, medite e visualize as mudanças que deseja. Bom para atividades criativas. Diminua expectativas e relaxe.

Peixes (20/02 - 20/03)

Espere por bons resultados em tudo que fizer. Ótimo período para implantar rotina saudável. Novos relacionamentos chegarão naturalmente. Amor com expectativas e planos atraentes.