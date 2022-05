Horóscopo do dia: confira a previsão para o seu signo hoje, sexta-feira (20/05)

O horóscopo do dia desta sexta-feira (20/05) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu signo:

Áries (21/03 - 20/04)

Agradeça as oportunidades de crescimento pessoal e profissional que vem tendo.A sexta-feira promete ser cheia de energia e positividade. Busque a paz e a melhoria na sua vida.

Touro (21/04 - 20/05)

Hoje a prosperidade entra no seu mapa e promete trazer abundância para os próximos dias. O foco ainda é economizar. Saiba ser tolerante.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Prepare-se para convite inesperados. Pode ser para festas, encontros ou até mesmo viagens. Atente-se à boas novas que estão por vir no final de semana. No amor, é preciso ter foco e dedicação com o/a parceiro(a).

Câncer (21/06 - 22/07)

O dia pode ser de introspecção. Saiba se distanciar e silenciar para que os bons fluidos possam lhe reequilibrar. É hora de fazer aquela limpa no trabalho. Veja se não está sobrecarregado(a). No romance, o dia será agitado por meio de mensagens. Aguarde pelo fim de semana.

Leão (23/07 - 22/08)

Comunicação em alta! Sexta-feira de diversão e tranquilidade. No trabalho, as coisas começam a entrar nos trilhos. Não perca o foco! No amor, é possível que um romance comece a ser desenhado. Abra espaço para o novo.

Virgem (23/08 - 22/09)

Não deixe com que a rotina do dia a dia estrague os planos futuros. Equilíbrio é tudo. Não se prive de coisas boas. Aos comprometidos, vale a pena pensarem no futuro juntos.

Libra (23/09 - 22/10)

O dia será de criatividade e otimismo. Observe mais antes de tomar decisões. Você consegue usar o seu lado diplomático ao seu favor. No amor, o romance está no ar, aproveite a noite juntinha com o/a parceiro(a).

Escorpião (23/10 - 21/11)

Saiba separar o que é profissional e o pessoal. Não misture as relações e nem os problemas. O dia também vai lhe favorecer conexões com o outro e sentirá o peso das responsabilidade. Compartilhe mais o seu dia a dia com pessoas que torcem por você.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Hoje o dia vai lhe garantir bons momentos para trocas, boas negociações, vendas e metas atingidas. Aproveite essa fase e trace novos planos. Sorte no amor também. Você pode mudar de status rapidamente.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

O tempo pede calma. Procure ficar mais em casa e trabalhar todo esse sentimento acumulado e reprimido ai. Cuidado apenas por não se esgotar querendo dar conta de tudo. No amor, não entre em competições e nem queira disputar poder na relação.

Aquário (21/01 - 19/02)

A sextafeira será de grandes novidades e boas energias. Deixe fluir esse sentimento e intuição. Acredite mais em você e eleve esses pensamentos.

Peixes (20/02 - 20/03)

As energias estão cada vez mais limpas. Deixe fluir no seu ser. Procure não se estressar. Projete pensamento bons e positivos. No amor, o momento é de agir.