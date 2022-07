Horóscopo do dia: confira a previsão para o seu signo hoje, sexta-feira (15/07)

O horóscopo do dia deste sexta-feira (15/07) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

O dia será úxado e você tenderá buscar o repouso. Nas horas vagas, já com a energia equilibrada, que tal organizar melhor o fim de semana? Vecê se surpreenderá com as novidades. Ao longo do dia a prósperidade e a abundância irá fluír.

Touro (21/04 - 20/05)

A palavra do dia será: reivenção. Pratique a criatividade, busque a originalidade das coisas e comece a pensar fora da caixa. Mesmo que você não tenha bons resultados, não é hora para desânimo. Seja mais flexível e pratique a autoconfiança.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

O momento vai lhe exigir foco e consciência coletiva para tomada de decisão. É hora de sair do muro e viver em harmonia. Pode ser preciso se movimentar. Deixe de lado os medos e lidere sua vida.

Câncer (21/06 - 22/07)

Os astros indicam bons momentos de conexão espitirual. Não tenha medo de mudar de ideia e de desapegar. Encare os problemas e enfrente a realidade. Cuide bem dos seus ganhos e gastos. É hora também de cobrar por renovação de planos e metas. Não desista do amor!

Leão (23/07 - 22/08)

O desafio do dia estará na coletividade. Saiba abrir mão do controle. Não queira viver apenas o lado bom e divertido. Saiba equilibrar e amadurecer. É preciso um pouco de organização e resolução de conflitos.

Virgem (23/08- 22/09)

Tome cuidado com estafas e irritações. O dia traz muita energia, mas saiba delegar as tarefas para não se sobrecarregar. O momento também será de realizações profissionais, com possibilidade de novos projetos ou ganhos extras. Não perca o foco.

Libra (23/09 - 22/10)

As relações amorosas podem ser beneficiadas. Se você tem alguém, aproveite o amor que este dia vai trazer. Bom momento para viagens e início de projetos pessoais.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Cuide da sua evergia vital. Descanse mais, durma bem e se alimente de forma saudável. No ramo profissional, os astros mostram um forte momento envolvendo liderança. Aguarde por momentos alegrias e novidades ao final do dia.

Sagitário (22/11 - 21/12)

O tempo lhe trará um conforto que tanto pediu. Deixe os bons fluidos invadirem o seu lar. Também é dia de respirar fundo, manter a responsabilidade nos seus afazeres e confiar na vida. Haja ser julgamentos!

Capricórnio (22/12 - 20/01)

O tempo será de autoaperfeiçoamento.É válido se dedicar um pouco mais, colocar mais alma e positividade na vida, além de encarar tudo com mais amor e união. Tome cuidado com atitudes egoístas.

Aquário (21/01 - 19/02)

Cuidado com excesso de desânimo ou frustração. É hora de tomar decisões e se doar um pouco mais. Tire aprendizados importantes neste dia. Eles vão lhe permitir perceber o quanto és importante estar a serviço do próximo.

Peixes (20/02 - 20/03)

Sua mente pode estar ansiosa ou dispersa, então tome cuidado com a falta de foco e a dificuldade de finalizar o que começou. Abandone fofocas. O positivo é que este dia traz muita expressividade e comunicação. Sorte no amor!