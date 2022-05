Horóscopo do dia: confira a previsão para o seu signo hoje, sexta-feira (13/05)

O horóscopo do dia desta sexta-feira (13/05) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu signo:

Áries (21/03 - 20/04)

É hora de pensar em como usar a criatividade no dia a dia. Permita-se improvisar. Algumas situações podem até não sair como você planeja, mas será necessário jogo de cintura para seguir em frente.

Touro (21/04 - 20/05)

Seja um pouco mais flexível e tolerante com o outro. A vida pede um pouco mais de calma, principalmente por você estar em um ciclo que exige mudanças. É provável que você rompa com acordos e queira melhorar a sua imagem. Foque na sua autoestima.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Os astros vão lhe dar uma forcinha para recomeçar e se conectar com novas habilidades. Mas é preciso força e determinação para conseguir liderar projetos. Nessas situações, podem haver a necessidade de se posicionar, mas é preciso ter atenção com as palavras.

Câncer (21/06 - 22/07)

Não seja precipitado(a). É possível que você seja convidado(a) para ser líder um novo projeto que exige de você um novo olhar administrativo. Não é hora de grandes mudanças, viu? Esses fatos podem afetar os seus planos profissionais. Não se desestabilize!

Leão (23/07 - 22/08)

O tempo é de melhora pessoal e isso inclui a sua maneira de se comunicar. Saiba o que você quer e seja claro(a) com as suas intenções. No lado profissional, algumas mudanças são inevitáveis. Saia da zona de conforto.

Virgem (23/08 - 22/09)

Que tal mudar um pouco a rotina? Hoje é um bom dia para sair, fazer um passeio e reencontrar com amigos. Tire um tempo pra você. Também pode ser necessário adotar uma postura decisiva.

Libra (23/09 - 22/10)

Talvez o seu lado familiar esteja mais favorável hoje. Isso aumenta – também – a vontade de querer compartilhar a vida com o outro ou crescer a família. Converse mais com o seu parceiro(a) sobre as suas vontades e anseios.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Desafios à frente! Cuidado com conflitos familiares. Não entre em discussões desnecessárias. O dia vai lhe cobrar, também, empatia. Você será testado(a) pelos astros e avaliado pela forma como você se doa com o outro. Não é hora de tomar grandes decisões.

Sagitário (22/11 - 21/12)

O dia pode ser de conflitos. Se for possível, se afaste. Saiba ter equilíbrio emocional para lidar com pessoas que tem pensamentos diferente dos seus. Esses embates de ideias são normais. Porém, um bom líder sabe escutar e contornar a situação sem que haja danos.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

O tempo será de agitação. Organize suas ideias e planos para a semana, caso contrário você pode perder atividades que seriam importantes para o seu dia a dia. Foque mais na sua saúde e na autoestima.

Aquário (21/01 - 19/02)

Seja um pouco mais flexível nas suas opiniões. Não tente pular etapas que vão ser importantes para o seu crescimento pessoal. Fazer as coisas de coração, se escutar mais e se abrir – de corpo e alma – podem lhe trazer pontos futuros em relacionamento e de bem estar.

Peixes (20/02 - 20/03)

O dia será de avisos e oportunidades de melhora pessoal. Você tem uma boa conexão com a própria intimidade. Tire um tempo a mais para descanso. Só confie no que está por vir.