Horóscopo do dia: confira a previsão para o seu signo hoje, sexta-feira (08/07)

O horóscopo do dia desta quarta-feira (06/07) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

A Lua intensificará as suas emoções. Confie nos seus instintos, especialmente ao enfrentar desafios. Capriche na sedução. Os desejos estarão em alta. Cor: nude. Palpites: 09, 99 e 18.

Touro (21/04 - 20/05)

No trabalho, procure se unir aos colegas e cumprir as tarefas em conjunto. Aja com determinação e evite disputas. Reforce o diálogo com o mozão. Cor: verde escuro. Palpites: 94, 85 e 49.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Você deve arregaçar as mangas e dar conta do recado. Sua determinação pode até render uma graninha a mais. No amor, vai querer se aventurar. Cor: cinza. Palpites: 29, 74 e 38.

Câncer (21/06 - 22/07)

Você vai se relacionar bem com todos ao redor. Lidere os colegas para transformar grandes ideias em realidade. Há sinal de paquera no ar. Cor: azul royal. Palpites: 10, 91 e 28.

Leão (23/07 - 22/08)

Os astros acentuam a ambição do seu signo. Bom momento para resgatar um antigo projeto e realizá-lo. No amor, você vai querer segurança. Cor: coral. Palpites: 48, 84 e 39.

Virgem (23/08- 22/09)

A Lua te deixará mais extrovertido. Logo, você terá mais facilidade para se expressar. Ótimo dia para investir nos estudos. Na união, espere uma sintonia deliciosa. Cor: vermelho. Palpites: 77, 41 e 59.



Libra (23/09 - 22/10)

Você deve batalhar mais pela segurança financeira. Evite arriscar as suas economias em investimentos incertos. No amor, tudo vai bem. Cor: vermelho. Palpites: 01, 28 e 10.

Escorpião (23/10 - 21/11)

A Lua acentuará os seus pontos fortes e garantirá ainda mais confiança. Você ainda vai se dar bem no trabalho e pode, inclusive, planejar uma viagem. Procure sair da rotina com o mozão. Cor: pérola. Palpites: 02, 56 e 29.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Seu trabalho vai render mais se você puder se isolar. Pegue leve com as cobranças e evite discussões. Vai arrasar com o crush. Cor: azul royal. Palpites: 84, 03 e 93.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

A Lua aponta que você poderá encontrar aliados importantes. Aposte na sorte hoje – pode até faturar uma grana. O romance será quente e intenso. Cor: cinza. Palpites: 04, 58 e 22.

Aquário (21/01 - 19/02)

Você deve se concentrar nas tarefas do trabalho e receber a oposição da família. Tenha um pouco de jogo de cintura. Pode se envolver com alguém. Cor: amarelo. Palpites: 68, 77 e 41.

Peixes (20/02 - 20/03)

A curiosidade estará em alta. Você vai querer aprender novos conhecimentos. É um bom momento para fazer cursos e concursos. Tudo vai bem no amor. Cor: verde. Palpites: 87, 33 e 06.