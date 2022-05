Horóscopo do dia: confira a previsão para o seu signo hoje, sexta-feira (06/05)

O horóscopo do dia desta sexta-feira (06/05) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

É possível que você fique saudosa, nesta sexta-feira, de pessoas e lugares. Busque o conforto nas boas recordações. Cuide do seu emocional e acredite um pouco mais na sua intuição. Ao longo do dia, a conexão com a felicidade e a energia vital vão melhor.

Touro (21/04 - 20/05)

Seus talentos serão notados e elogiados, principalmente na carreira. Só não dê espaço para preguiça e desânimo. O tão esperado descanso vem com o final de semana. No amor, vale programar um encontro especial. Invista no romance!

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Antes de largar tudo e aproveitar o final de semana, que tal reorganizar o seu dia? Liste as prioridades. Nas finanças, o dia será de ganhos extras. Se estiver solteiro(a), aproveite para conhecer lugares novos e ter encontros inesperados.

Câncer (21/06 - 22/07)

Cuide melhor do seu emocional. Diminua o ritmo no trabalho e concentre-se no seu futuro. O que queres a médio e longo prazo? Não dê espaço para tristezas. O fim de semana está próximo e traz novidades para o amor. Permita-se!

Leão (23/07 - 22/08)

A prosperidade e a abundância retornam para a sua vida de forma inesperada. É possível que você feche acordos ou receba um convite profissional em breve. No lar, dias de harmonia em família. No amor, é possível que você queira tentar algo novo, só reavalie as situações e sinta o que você quer de verdade.

Virgem (23/08 - 22/09)

É hora de agir e deixar de lado as preocupações. Foque no hoje. O que você espera para a sua vida? Tente pensar mais positivo. Na carreira, você receberá novas propostas para aumentar os rendimentos.

Libra (23/09 - 22/10)

Hoje é um ótimo dia para a paixão. É possível que você seja surpreendido(a) pelo amado. O dia será de bons momentos em família. Nas finanças, lembre-se, equilíbrio é tudo! No final do dia é possível que você queira reencontrar amigos e ter encontros afetivos.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Boas novas para a prosperidade. Seus projetos estão dando certo e lhe trarão bons rendimentos. Mas não é hora de gastos, viu? Vale investir. No amor, o clima é de diversão.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Repense como você está tratando as pessoas. Não adianta querer fugir das questões burocráticas que envolvem carreira, contratos e processos jurídicos. No amor, pessoas com jeitos diferentes tendem mexer com seu coração. Abra espaço para o novo.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Não tenha medo de arriscar. Você será notado e pode ser que venham novidades no âmbito profissional. Aproveite essa energia boa para atrair o que você precisa. Siga a sua intuição.

Aquário (21/01 - 19/02)

Você precisa diminuir o ritmo do trabalho e aproveitar mais a vida. Vale até planejar uma viagem. Na família, bons momentos podem acontecer no final de semana. É possível que haja reencontros de parentes e amigos. No amor, não perca tempo com quem já foi.

Peixes (20/02 - 20/03)

Sua intuição está cada vez limpa. Você tem se conectado mais e disposto(a) a aprender com o outro. Na paixão, talvez você tenha que tomar iniciativa se quiser ver a coisa andar.