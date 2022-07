Horóscopo do dia: confira a previsão para o seu signo hoje, segunda (18/07)

O horóscopo do dia desta segunda-feira (18/07) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

A impulsividade da conquista e da força do desejo pode levar a precipitações. Uma onda de energia positiva favorecerá mudanças e união familiar. Faça as pazes com seu passado. Uma troca de confidências pode aprofundar um relacionamento e criar um vínculo especial.

Touro (21/04 - 20/05)

Espere por imprevistos e por notícias que podem causar indignação. Evite confrontos desnecessários. A impaciência Pavio curto nas relações familiares ou com alguém do passado poderá provocar reação desmedida. Tente não se estressar com problemas dos outros. Horóscopo do sexo 2021: veja as previsões de cada signo em julho

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Um imprevisto pode trazer a necessidade de uma reformulação da agenda da semana. Reveja estratégias, mude o planejamento e aposte em novas ideias. Momento de voltar a atenção para cuidar da saúde física e emocional com novos hábitos. Cuide da mente e do físico.

Câncer (21/06 - 22/07)

Mudanças podem levar ao amor e à boa sorte. Uma onda de energia positiva pode indicar o início de um novo ciclo de vida. Planos de viagem podem trazer entusiasmo e motivação. Momento de manter a serenidade e de fazer escolhas sábias, sem se precipitar, para determinar rumos pessoais. Viagens favorecerão o amor.

Leão (23/07 - 22/08)

Finalize ciclos e eleve seus padrões. Sintonize-se com a espiritualidade, notícias de alguém da família ou do passado e decisões de vida. Crie um ambiente carinhoso e acolhedor em casa, incorpore hábitos saudáveis e cuide de quem você ama.

Virgem (23/08- 22/09)

O momento pede uma mudança de ambiente ou de postura nas relações. Notícias inesperadas podem surgir. Espere por novidades atraentes e também por imprevistos. Esteja preparado. Alguém pode despertar seus melhores sentimentos. Pense coletivamente e some forças pelo bem comum. Reconhecimento e prestígio profissional.

Libra (23/09 - 22/10)

Finanças, cursos ou planos de viagem estarão em destaque. Novos rumos à vista. Momento de determinar metas mais altas na carreira e investir nos contatos profissionais. Talvez seja preciso trabalhar, organizar ideias ou avaliar uma proposta inesperada. Encerre assuntos pendentes do passado. Momento favoráve para casamento, formalizações e associações.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Notícias inespesrados podem resultar decisões rápidas sobre o futuro e investimentos. Cuide da família e da saúde. Emoções em alta. Momento importante para resolver assuntos do coração e aproximar quem está distante. Atenção para a vida financeira.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Destaque para assuntos de família e de moradia. Mudanças podem ocorrer. Encontre respostas existenciais e íntimas. O momento exige uma maior atenção com saúde, que cobrará momentos de relaxamento e controle da ansiedade. Atividade física ao ar livre será ótima opção para refrescar a mente.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

O momento reforça a ousadia, criatividade e conquistas pessoais relevantes. Decisões sérias e responsabilidades familiares determinarão rumos da vida íntima. Mudanças no ambiente social e novas amizades. Assuntos financeiros interferirão no amor. Avalie investimentos.

Aquário (21/01 - 19/02)

Avalie o futuro e renove os sentimentos. A rotina poderá mudar e permitir mais organização. A atenção redobrada à saúde é necessária. Momento de garantir boas perspectivas que darão liberdade e segurança para passos amplos na carreira e no empreendedorismo. Estabilidade no amor e decisões da vida familiar garantirão tranquilidade

Peixes (20/02 - 20/03)

Dia de experimentar uma atividade diferente ao ar livre e cuidar do corpo. Oportunidade para ampliar contatos, circular em ambientes diferentes e aparecer. Vida movimentada. Aproveite para conquistar novos espaços e expandir os negócios.