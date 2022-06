Horóscopo do dia: confira a previsão para o seu signo hoje, sábado (25/06)

O horóscopo do dia deste sábado (26/06) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

É hora de exercitar a empatia em situações diversas. Não espero pelo outro. Pequenas ações fazem muito a diferença. Pode ser por meio de um 'ombro amigo', uma doação ao desconhecido ou tomar frente de uma situação difícil, por exemplo. Você se sentirá bem!

Touro (21/04 - 20/05)

Não culpar o outro a partir dos próprios julgamentos. Analise melhor as escolhas. Ouça mais, mesmo que as pessoas tenham opiniões contrárias. Respeite e tolere o que diverge do próprio modo de agir.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Você vive uma nova fase de boas vibrações. Acredite próprio potencial. Não deixe seus planos para depois.

Câncer (21/06 - 22/07)

Hoje é um bom momento para compartilhar alegria. Um das formas é olhando mais pelos necessitados. Se você quer ser feliz, pratique compaixão.‎ Organização também será cobrado. Melhore a rotino diária com planejamento.

Leão (23/07 - 22/08)

Não é tempo de grandes gastos e nem procrastinação. Enfrente os possíveis problemas com cuidado e ouça a sua intuição.

Virgem (23/08 - 22/09)

O dia não será de grande movimentação. Tire um tempo para descanso. Prefira o aconchego do lar. Lembre-se, a felicidade vai estar sempre nos lugares onde você fica bem.

Libra (23/09 - 22/10)

Cuidado com o energia física. Cuide do próprio emocional. Alguns pensamentos negativos podem surgir. Não deixe que eles dominem. Não é um bom dia para solitude.

Escorpião (23/10 - 21/11)

O dia será convidativo para flertes, boa conversa e encontros. Vale até demonstrar sentimento. Abrace o novo.

Sagitário (22/11 - 21/12)

É hora de ter mais coragem e sabedoria. Foque no processo. Os astros indicam bons resultados no final. Você está no caminho certo.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

O dia será de tensão. É preciso tirar um tempo para se concentar e entender o que sente. Não se cobre tanto. Haja com compaixão e ouça mais o coração. .

Aquário (21/01 - 19/02)

Sua intuição estará aflorada. Tende fazer com que o seu dia caminhe de forma leve. Saiba sentir e se permitir esse contato mais alto com o espiritual.

Peixes (20/02 - 20/03)

A palavra do dia para o seu signo será conexão, consigo e para com os outros. Você estará muito mais aberto(a) a viver esta fase. Aproveite para conversar com a família e com os amigos.