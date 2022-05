Horóscopo do dia: confira a previsão para o seu signo hoje, sábado (21/05)

O horóscopo do dia desta sábado (21/05) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu signo:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Não é um bom momento para bater o martelo em decisões grandiosas. Dê um espaço para você refletir. Se houver parcerias profissionais alinhe funções e deixe combinado o que cada precisa fazer. Agora é um momento de prestar atenção.

Touro (21/04 - 20/05)

Dia de abundância na sua vida. Dedique-se a viver sem amarrar e ao que você ama. Não dê espaço para dúvida. Você está no caminho certo!

Gêmeos (21/05 - 20/06)

As suas atitudes estão sendo avaliadas. Seja coerente ao que quer e espera. Não se limite por ninguém. A vida lhe dá mais uma chance de crescimento pessoal e oportunidade se ser feliz e pleno. Viva esse seu novo ciclo.

Câncer (21/06 - 22/07)

Deixe de lado qualquer sentimento de tristeza ou dúvidas. Permita-se viver. No seu lado profissional, neste momento não é possível tomar distância, há coisas que precisam ser feitas. Se organize e delegue tarefas. No amor, é hora de aceitar a felicidade – seja por meio do amor próprio ou ao lado de alguém especial.

Leão (23/07 - 22/08)

Não deixe que o passado lhe assombre. Permita-se o agora. Faça planos, inclua atividades inéditas. Saia da rotina. Você precisa viver e respirar novos ambientes. Pense nisso!

Virgem (23/08 - 22/09)

Saia do mundo dos sonhos e permita-se realizar. Não tenha medo do desconhecido. Siga a sua intuição. No trabalho, seu desempenho parece bem acima da média. Observe e compare.

Libra (23/09 - 22/10)

Deixe de correr atrás de justificativas e pare um pouco para repensar as próprias ações. No momento não importa se será fácil ou difícil. Você vai resolver as suas questões pessoais. Movimente-se com liberdade e leveza.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Você vive um processo de reconexão. Busque sair um pouco da rotina e olhar mais para dentro de si. Onde você quer chegar? Para onde está indo? É importante estar em movimento. Saiba se ouvir mais.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Evite pensar que o mundo é contra você. Ao invés disso, aprecie suas qualidade e reveja prioridades. Só tenha clareza quanto à natureza das pessoas.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

A vida é uma experiência complexa, mas você não está só nessa caminhada. Peça ajuda. Abrace

Aquário (21/01 - 19/02)

Procure manter um relacionamento cordial com as pessoas mais próximas. Dê atenção à família. Saiba o momento de dar uma pauda para o descanso. Trate bem a todo mundo.

Peixes (20/02 - 20/03)

Deixe fluir esse sentimento e intuição. Acredite mais em você e eleve esses pensamentos.