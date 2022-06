Horóscopo do dia: confira a previsão para o seu signo hoje, sábado (18/06)

O horóscopo do dia deste sábado (18/06) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

A transição lunar tende a mexer novamente com os ânimos, caros arianos. Não é hora para desentendimentos. Releve possíveis atritos que surgem na família ou no ambiente de trabalho. Há uma grande chance de você entrar em um novo projeto financeiro. Agradeça, sempre, pelas oportunidades. No amor, dias bons para conexão e conversas.

Touro (21/04 - 20/05)

Você ainda está focado, por excesso, em manter a perfeição no trabalho. A atenção é necessária, mas o exagero pode lhe adoecer mentalmente. A dica é dosar as energias para dar conta de tudo. Para conquistar alguém, procure ser mais leve, alto-astral e menos exigente.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Hoje será um bom dia para resgatar os desejos de alma e transbordar de energias positivas. Favoreça a concentração para gerar melhores resultados. Não deixe de lado as suas vontade. Tire um tempo a mais para descansar. No amor, aos solteiros, é possível que você engate em um namoro.

Câncer (21/06 - 22/07)

O fim de semana inicia com caminhos abertos e novidades ligadas ao ramo profissional. É possível, ainda, que venha à tona algum documento que envolva questões judiciais. Cuide mais da saúde integral. No amor, um romance começa a ser desenhado. Confie mais em você e nos seus objetivos futuros.

Leão (23/07 - 22/08)

O dia será de emoção e prazer. Você vive um momento de intensidade e liberdade de tudo o que lhe aflige. É sempre bom dar uma pausa nas rotinas. Saiba aproveitar cada momento de descontração. Viagens são válidas. Se precisar resolver uma crise, espere alguns dias, quando terá mais clareza mental.

Virgem (23/08 - 22/09)

Tudo o que estiver associado ao lar, sejam reformas, organização e novos planejamentos, serão beneficiados. As habilidades manuais estarão em alta. Bons momentos, também, para quem trabalha com comércio, comunicação e serviços ligados a arte e estética. Nada de preguiça, hien? A dois, deixe-se levar momentos de intimidade.

Libra (23/09 - 22/10)

A dica para este fim de semana é ter foco. Não há reconhecimento pessoal e profissional se não houver dedicação e esforço. Aproveite o momento – que será excelente para a comunicação – para ajudar quem precisa. Empatia e diálogo nos reencontros de amigos e familiares.

Escorpião (23/10 - 21/11)

É possível que você esteja mais centrado(a) aos objetivos futuros. A tendência é essa, aproveitar as oportunidades e viver em harmonia em cada nova experiência. Não hesite em pedir ajuda se precisa. É possível que alguém do passado volte a lhe procurar.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Hoje será um bom dia para retomar projetos profissionais, principalmente se for algo ligado a língua estrangeira, Justiça, ensino ou concurso. Na saúde, é hora de reorganizar a rotina alimentar e a saúde mental. Que tal procurar a terapia? Questões internas vão demandar maior controle emocional.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

As relações afetivas estão em alta. Aos solteiros, você poderá conhecer alguém com quem desejará formar uma família. Aos comprometidos, o dia será de surpresas, prepare-se! Quem trabalha no comércio informal poderá começar a pensar em expandir e regularizar a situação.

Aquário (21/01 - 19/02)

Hoje você encontrará soluções criativas para a resolução de problemas. Tente não se apegar emocionalmente as situações conflituosas. Evite discussões. No amor, oscilação de emoções. Uma hora estará colado(a) ao/a amado(a), outra hora querendo liberdade.

Peixes (20/02 - 20/03)

Cuidado com a distração. Não cobre dos outros aquilo que você não entende e não quer para si. Poderá chegar até você uma nova proposta de emprego. Estará com poder de sedução a mil, então, escolha quem deseja, mire e jogue seu charme. Amor em alta!