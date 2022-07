Horóscopo do dia: confira a previsão para o seu signo hoje, sábado (16/07)

O horóscopo do dia deste sábado (16/07) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Há contraindicação da mistura de finanças e amizades. Lua e Saturno no setor de amizades e harmonizados a Vênus destacam a importância de apoio intelectual e afetivo na interação com o círculo de confiança.

Touro (21/04 - 20/05)

Evite sobrecargas. O setor profissional pode evidenciar seu comprometimento com o trabalho, enquanto exercita as habilidades na condução das demandas.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Desafios podem aflorar neste dia, mas não se deixe estressar. Uma maior consciência do seu potencial tende a marcar presença com Lua e Saturno no setor espiritual, o que pode lhe fazer seguir caminhos que condizem com suas ambições.

Câncer (21/06 - 22/07)

Neste dia, uma exposição social pode ser desfavorável. Lua e Saturno tendem a favorecer a introspecção e também lhe predispõem a assumir uma postura emocionalmente discreta.

Leão (23/07 - 22/08)

A sua postura nas relações pode se revestir de comprometimento e gentileza, o que fortalece o círculo de confiança. Procure exercitar a sua capacidade diplomática nos processos de negociação profissional.

Virgem (23/08- 22/09)

Previna o estresse nesse período. O senso de responsabilidade apurado no encontro Lua-Saturno pode fazer você se dedicar às tarefas do dia-a-dia. A economia criativa se mostra um ponto positivo para elevar a qualidade das ações.

Libra (23/09 - 22/10)

Seja mais criteriosa com as finanças. A postura socialmente discreta e focada na qualidade das relações tende a lhe ajudar a fazer contatos aprazíveis.

Escorpião (23/10 - 21/11)

É necessário demonstrar inteligência emotiva em situações de estresse. A vida em família pode pedir comprometimento no setor doméstico e também lhe permite fortalecer os laços afetivos com seus conviventes.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Invista no bem-estar. Lua e Saturno se encontram no setor comunicativo e entram em harmonia com Vênus, despertando inteligência emotiva para lidar com as pessoas, o que é essencial para amenizar o estresse e conflitos coletivos sugeridos na tensão lunar com Marte e Urano.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Contenha os gastos com o lazer. A gestão das finanças e dos aspectos práticos pode se beneficiar do senso de responsabilidade, ao mesmo tempo em que a economia criativa assume importância.

Aquário (21/01 - 19/02)

Evite se posicionar de maneira autoritária. O pensamento crítico tende a aflorar, o que permite a tomada de decisões responsáveis, o que não lhe impede de aproveitar o lado bom da vida.

Peixes (20/02 - 20/03)

Tenha discrição quanto ao que lhe incomoda. O senso crítico apurado pelo encontro Lua-Saturno permite uma melhor compreensão dos problemas e como superá-los.