Horóscopo do dia: confira a previsão para o seu signo hoje, segunda-feira (13/06)

O horóscopo do dia desta segunda-feira (13/06) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje! Expulsa a preguiça e a procrastinação e se mexa! Mas, cuidado com a impulsividade. Esse é um dia para você buscar ouvir mais seu "eu" interior. Faça coisas que inspiram criatividade e coragem.

Touro (21/04 - 20/05)

Curta esse início de semana em casa com sua família. Hoje não é o melhor dia para fazer algo na rua. Muito cuidado para não ser autoritário, evite os conflitos em casa. Foco nas coisas divertidas.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Foca no seu descanso, em recompor suas energias para a semana que está começando. Não se force a ser produtivo e a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tenha uma segunda-feira mais tranquilo e em sintonia com as suas necessidades físicas.

Câncer (21/06 - 22/07)

Não é o momento para se prender a pequenos detalhes. Não gaste tempo e energia com coisas que não farão tanta diferença. No geral, o seu alto astral e bom humor irão contagiar todos a sua volta hoje. Tenha otimismo e inspiração contigo por onde for!

Leão (23/07 - 22/08)

Conheça seu lugar no mundo, mas não para de sonhar se as coisas apertarem. Tenha fé em dias melhores! A pressão é evidente, o que não ajuda nem um pouco a tomar as decisões com a velocidade requerida. Porém, sempre se lembre que é melhor errar e depois consertar do que cometer o irreparável erro de nunca tentar.

Virgem (23/08 - 22/09)

Os exageros emocionais podem ser excitantes, porém, também produzem eventos traumáticos. Tudo depende do estado de ânimo que predominar nesse momento, porque, ou sua alma se diverte, ou sua alma se atormenta. Muito cuidado com os exageros!

Libra (23/09 - 22/10)

Você estará mais caseiro e próximo(a) da família. O tempo é bom para momentos prazerosos e desafiadores. Foco, também, nos seus gastos. O período pede que você guarde uma grana extra!

Escorpião (23/10 - 21/11)

Você estará mais dedicado(a) em melhorar os ganhos e isso é bom. Só se tente para algumas atitudes de como vai conseguir esses valores. Você pode parecer arrogante. Foque na organização. Não vá deixar nada para amanhã! Perigo algo de acumular trabalho.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Saiba reconhecer o seu potencial. Evite dramas, desnecessários, e foque na inteligência emotiva. Nem sempre as próprias vontades vão sair como se deseja. Foco no amor próprio!

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Tente trabalhar um pouco mais a coletividade e deixar de lado o egoísmo. É possível que você seja procurado para ajudar alguém. Deixe de lado qualquer tensão que possa sentir. O momento exige paciência. Cuidado para não acabar doente emocionalmente!

Aquário (21/01 - 19/02)

O universo tem lhe exigido mais foco no seu sentimento. Que tal reavaliar as causas? Tente não descontar as próprias frustrações nas outras pessoas. Peça ajuda. Não sofra calado!

Peixes (20/02 - 20/03)

O dia vai lhe deixar mais crítico, sensível e proativo. Mas é preciso reavaliar algumas atitudes para não impactar negativamente quem está à sua volta. Seja paciente!