Horóscopo do dia: confira a previsão para o seu signo hoje, quinta-feira (21/07)

O horóscopo do dia desta quinta-feira (21/07) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Ótimo momento para iniciar parcerias. O cotidiano ficará mais agradável com novas atividades. O dinheiro segue imprevisível, embora haja possibilidades reais de crescimento financeiro sejam positivas.

Touro (21/04 - 20/05)

Resgate vínculos do passado. Fortaleça a vida social. Confie na intuição e você saberá em quem confiar. Descubra intenções, segredos e verdades. Amplie amizades.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Assuntos financeiros e profissionais estarão em alta. Um relacionamento do passado poderá se reaproximar. Reavalie a situação. Dia de emoções e clima carinhoso. Amor em alta!

Câncer (21/06 - 22/07)

Aproveite para cuidar da saúde, do corpo e da imagem. Andamento positivo no trabalho. Planos de viagem ou curso despertarão a imaginação. Aprofunde vínculos, inicie amizades e some forças com a equipe.

Leão (23/07 - 22/08)

Energias positivas vão favorecer ao amor. Resolva assuntos do coração. Sensibilidade e sentimentos generosos marcarão as interaçõe. Mudanças grandes estarão a caminho.

Virgem (23/08- 22/09)

Forte sintonia com uma amizade. Pense coletivamente e contribua mais. É tempo de ampliar a participação social. Fortaleça a autoestima e amplie sua rede.

Libra (23/09 - 22/10)

Siga a intuição. Melhor não se envolver em disputas de poder. O foco nos seus objetivos. Transforme antigos padrões e comportamentos. Hora de brilhar e chegar onde quer com garra!

Escorpião (23/10 - 21/11)

Resolva assuntos financeiros. Hoje será um dia para reflexões importantes. Cuide da família e fortaleça as bases afetivas. Você será cobrado para as responsabilidades com a própria saúde.

Sagitário (22/11 - 21/12)

O dia será de emoções fortes e mais otimismo. Conte com carisma e empatia e traga alegrias e vitórias. Mudanças serão positivas. Você poderá concretizar planos. Decida uma viagem.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

O dia será de sintonia com a espiritualidade. Diminua o ritmo e dê atenção aos sentimentos.Bom momento para decidir os rumos da vida íntima. Criatividade em alta!

Aquário (21/01 - 19/02)

A vida social estará agitada. Use sua sensibilidade para acalmar o ambiente. Discussões financeiras terão andamento positivo. Espere por bons negócios e perspectivas mais positivas.

Peixes (20/02 - 20/03)

O dia trará conquistas, conexões poderosas e projeção no ambiente profissional. O ambiente social poderá mudar significativamente. Talvez você se afaste de um grupo e ingresse em outro. Carisma e empatia atrairão novas relações. Sucesso no amor!