Horóscopo do dia: confira a previsão para o seu signo hoje, quinta-feira (19/05)

O horóscopo do dia desta quintafeira (19/05) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu signo:

Áries (21/03 - 20/04)

O momento pede um pouco mais de paciência, no trabalho e nas relações familiares. Tire um tempo para entender o que você quer e espera da vida. É momento de reorganização de projeto.

Touro (21/04 - 20/05)

Saiba escutar mais e se colocar no lugar do outro. Deixe de lado as suas frustrações e tristezas. No amor, o final de semana pode ser agitado ao lado de quem se ama. Aos solteiros, é possível que você se envolva com alguém que será apresentado.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Escute seus desejos de alma. O que você espera para o amanhã? O que está faltando é mais dedicação e foco no futuro. Se organize!

Câncer (21/06 - 22/07)

Evite comentar a sua vida particular com o outro. Também não é hora de gastos. Aos solteiros, é possível que você esbarre ou tire um dia para conhecer uma pessoa que irá agitar seus desejos.

Leão (23/07 - 22/08)

Apesar das dificuldades, o dia será de recompensas. Você verá que os seus esforços não serão em vão. Acredite!

Virgem (23/08 - 22/09)

O tempo será de escolhas, mas antes de iniciar algum projeto, procure finalizar tudo que está em andamento. Também não deixe de lado seus momentos de lazer.

Libra (23/09 - 22/10)

Siga a sua intuição. Não é hora para grandes movimentações financeiras. No amor, saiba silenciar e aproveitar a situação.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Equilíbrio é tudo. O tempo será de cobranças na saúde. Tire um tempo para o descanso e melhorar a alimentação. Foque também na sua saúde mental.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Bom dia para organização de tarefas. Você estará no centro das oportunidades. Analise, com calma, cada novidade. Mas atenção, nada de projetar grandes planos.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Procure aceitar a realidade como ela é, sem justificativas. Às vezes, essa é a melhor maneira para viver em harmonia.

Aquário (21/01 - 19/02)

O tempo vai lhe cobrar mais dedicação, seja com estudo ou trabalho. Faça o que estiver ao seu alcance, mas não deixe de finalizar as etapas que lhe cobram. Na amizade, leve sua alegria a quem precisa.

Peixes (20/02 - 20/03)

Não permita que o medo lhe paralise. Cerque-se de bons pensamentos e boas ações. Foque no que é importante para hoje.