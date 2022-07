Horóscopo do dia: confira a previsão para o seu signo hoje, quinta-feira (07/07)

O horóscopo do dia desta quarta-feira (06/07) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Leve com você a parte boa do que foi vivido, valorize suas origens e fortaleça a autoestima Aproveite para criar um clima e curtir momentos carinhosos no amor.

Touro (21/04 - 20/05)

O dia pedirá atenção às contas, custos e análises detalhadas. Finalize pendências do passado e ganhe mais liberdade. Virada de vida poderá incluir mudança ou reforma da casa.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Firme uma proposta e aumente os rendimentos. Renove conceitos, aprenda algo novo e enriqueça o repertório. Comunicações estarão aceleradas.

Câncer (21/06 - 22/07)

Dia de brilho, vitalidade, empatia e carinho. Bom momento para se projetar, aumentar o prestígio e atrair oportunidades.. Cuide das posses e invista no seu futuro. Sucesso financeiro nos negócios.

Leão (23/07 - 22/08)

O dia será um convite ao relaxamento, meditação e espiritualidade. Bom para encontrar as respostas que procura dentro de você. Voce terá visão mais clara do futuro e dos caminhos a seguir.

Virgem (23/08 - 22/09)

Clima carinhoso e protetor. Mesmo com rotina exigente no trabalho, valerá dedicar um tempo maior aos amigos e à vida social. Tente viver com mais hamonia e pedir paz.

Libra (23/09 - 22/10)

Você poderá receber uma proposta de trabalho atraente ou promoção. Valorize seus talentos e desenvolva novas habilidades. Novas amizades inspirarão mudanças positivas de comportamento.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Embarque em novas experiências. Fique de bem com a vida. Algo maior estará se desenhando para o futuro, mesmo que ainda não seja possível concretizar os novos planos.

Sagitário (22/11 - 21/12)

A motivação virá de dentro e inspirará inovações no trabalho. Atividade física ao ar livre, além de proporcionar benefícios à saúde, dará grande prazer. Evite julgamentos precipitados nos relacionamentos.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Embarque num clima romântico com o par. Hora de aprender com referências diferentes e dar espaço a novas associações. Renove os sentimentos e aposte em mudanças. Empatia nas interações de hoje.

Aquário (21/01 - 19/02)

Dia de oportunidades. Valerá aproveitar a onda de energia positiva para solicitar aumento de salário ou benefícios. Invista na sua saúde e bem-estar. Amor com mais atitude e novos planos.

Peixes (20/02 - 20/03)

Paixão, prazer, criatividade e autoconfiança. Curta momentos alegres e carinhosos. Ótimo momento para desenvolver projetos e iniciar atividades gostosas. Cuidar do corpo e da saúde também constará no menu do dia.