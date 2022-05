Horóscopo do dia: confira a previsão para o seu signo hoje, quinta-feira (05/05)

O horóscopo do dia desta quinta-feira (05/05) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Continue apostando na força, coragem e na determinação para alcançar os seus sonhos. Reavalie as metas. No final do dia você estará muito mais aberto(a) aos novos encontros.

Touro (21/04 - 20/05)

É chegado o momento de colhes os frutos semeados ao longo do ano. O inferno astral não será um problema. Abrace as novas oportunidades, planos de carreira e concentre-se em soluções para realizar os novos planos do seu ciclo.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

O tempo é de união e envolvimento. Se priorize, queira estar próximo do outro, troque confidências e compartilhe sonhos com o par. Ótimo tempo para viagens. Planeje-se!

Câncer (21/06 - 22/07)

Está faltando trabalhar mais onde você quer chegar. Foco no seu futuro. Boas novas no amor. Você está no tempo de ampliar os envolvimentos em questões sociais e presença nas redes. Fortifique seus vínculos de amizade.

Leão (23/07 - 22/08)

É hora de relaxar e começar a planejar o que fazer no final de semana. Bom momento para viagens mais calmas. Disponha de mais tempo para a sua vida pessoal. Dia de sorte no amor e na carreira profissional.

Virgem (23/08 - 22/09)

Os sentimentos voltaram à tona, virginiano(a). Cuide mais da sua saúde mental. O momento é de autoreconhecimento. No amor, o dia será de prazeres e descobertas. Aos solteiros, viva intensamente esta fase gostosa.

Libra (23/09 - 22/10)

O dia será bom para atividades físicas. Cuide mais da sua saúde. Desfrute de boas companhias. Você pode escolher, por exemplo, treinos e caminhadas. É hora sentir a força de vontade invadindo o seu corpo.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Hoje você vai querer o conforto do lar. Que tal tirar um tempo para planejar ou executar reorganização do ambiente? Vale decoração com plantas, arrumar a posição dos móveis, descartar coisas sem uso e abrir espaço para o novo. Dê oportunidade para praticidade.

Sagitário (22/11 - 21/12)

É tempo de soluções criativas! Tente olhar com mais carinho as situações difíceis, para achar possíveis ganchos que garantem harmonia e ainda ter tempo de curtir as coisas boas da vida. Atenção quanto aos gastos. Na saúde, dedique um tempo para cuidar do mental.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Várias oportunidades de carreiras e negócios estão por vir. Se você estiver pensando em investir, a hora é essa! Dias de estabilidade financeira.

Aquário (21/01 - 19/02)

Hoje não é um bom dia para planos a longo prazo e tomada de decisões. É melhor você finalizar os projetos que estão andando e confiar na espiritualidade.

Peixes (20/02 - 20/03)

Vocês está mais disposto(a) a viver em grupo. Talvez assuma um novo cargo ou lidere uma equipe. O dia também será de empatia em novas relações e oportunidades profissionais.