Horóscopo do dia: confira a previsão para o seu signo hoje, quarta-feira (25/05)

O horóscopo do dia desta quarta-feira (25/05) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

A semana continua agitada. Hoje será um bom momento para respirar fundo e dedicar-se ao que é necessário para o momento. Não deixe de lado a alimentação. Invista também no descaso.

Touro (21/04 - 20/05)

Saiba o momento de se retirar em situações que não lhe cabem mais. Não é hora de discussões e desentendimentos familiares. Toda essa agitação pode lhe trazer estresse e ansiedade desnecessárias. Não pare de buscar a sua melhora.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

O tempo será de conexões e planejamentos. Isso pode envolver, ainda, plano de futuras viagens. Na família, o clima será de harmonia e na saúde. No amor, o dia pode trazer mais sensualidade e disposição junto ao parceiro ou novos romances.

Câncer (21/06 - 22/07)

Você já começou a sentir os efeitos do Mercúrio Retrógrado. A comunicação será uma das principais prejudicadas. A dica é não perder o foco. Tente melhorar a concentração e saiba abrir mão das situações que não podem ser controladas. No amor, vá com calma. Permita-se conhecer mais o/a parceiro(a)

Leão (23/07 - 22/08)

O dia será de muito trabalho e reconhecimentos. Mas não é preciso exaltação. Nada de exageros, hein? Ótimo clima em família e no amor, é provável que você esteja aberto(a) a tentar novas habilidades.

Virgem (23/08 - 22/09)

Seja o que for, esteja preparado para o sucesso. É hora de foco, coragem e determinação para superar os obstáculos. No amor, nada dura para sempre. Esteja pronto(a) para abrir mão.

Libra (23/09 - 22/10)

O dia será de boas energias. Saiba aproveita o momento para colocar em campo aquilo que pode fortalecer o seu lado emocional. Seja flexível. No amor, você continua confuso(a). Na dúvida, mentalize o que você espera e quer.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Cuidado, apenas, com o excesso de controle. Com o coração, não exagere em situações que não vão à favor ao seu modo de pensar. Respeite os limites e a vontade do seu parceiro(a). Amor também é entender e abrir mão de algumas cobranças.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Foco na determinação e coragem. Cuidado apenas com imprevistos financeiros. Bons momentos em família estão alinhados para hoje. No romance, permita-se viver.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Um assunto de família pode precisar de sua ajuda. É hora de ser o amparo. Tente conciliar com trabalho. Tanto no amor, quanto na paixão, os planetas dão uma trégua e trazem uma energia melhor na comunicação e no entendimento das coisas em comum.

Aquário (21/01 - 19/02)

Hoje será um bom dia para planejar viagens. Também é tempo de resolver problemas do passado. No amor, se estiver em um relacionamento não deixe de enaltecer tudo que equilibra entre vocês.

Peixes (20/02 - 20/03)

Novidades para a vida à dois. Permita-se essa entrega e confie na conexão. O dia também será de abundância e oportunidade de novos ganhos.