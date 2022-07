Horóscopo do dia: confira a previsão para o seu signo hoje, quarta-feira (20/07)

O horóscopo do dia desta quarta-feira (20/07) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Nem tudo será da forma que você espera. Críticas são necessárias. Tente não se importar com situações irrelevantes. No amor, ótimo dia para conexão à dois. Reserve um momento para a intimidade e trocas.

Touro (21/04 - 20/05)

É hora de recomeçar os projetos ligados a saúde. Movimente-se. Saia da inércia. O dia pede que você se reorganize. Objetos e situações paralisadas podem trazer atrasos e desconfortos.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

É impossível estar a todo momento correto. Seja mais flexível. É hora de trabalhar a mente e expandir as possibilidades. A sua alma quer novas aventuras.

Câncer (21/06 - 22/07)

Não é hora para grandes gastos, canceriano(a). Que tal iniciar um projeto de reeducação financeira? Dessa forma, você ficará sem preocupações e evita angústias desnecessárias. Boas notícias profissionais. No amor, dia de sentimentalismo. Controle suas emoções.

Leão (23/07 - 22/08)

O dia vai lhe exigir mais empatia. Seja fiel às suas emoções e mantenha a mente sólida nos projetos que envolva carreira profissional. Na família, alguns desentendimentos tendem a lhe tirar do sério. Não entre em discussões desnecessárias.

Virgem (23/08- 22/09)

Seja sincero com os seus sentimentos e as suas escolhas. Saiba se conectar mais com a própria essência. Na saúde, é hora de dar uma pausa e ouvir mais o próprio corpo. Que tal uma folga? Dê mais espaço no seu dia aos cuidados diários.

Libra (23/09 - 22/10)

Ótimo dia para realização pessoal. Você vai estar com mais atenção voltada ao coletivo. Mas tenha em mente que você não precisa lidar sozinho(a) com situações que lhe exigem demais. Peça ajuda!

Escorpião (23/10 - 21/11)

Nem todas as pessoas vão entender o tamanho do seu sentimento por alo ou alguém. Mantenha a mente positiva e saiba silenciar quando necessário. Práticas como a meditação tendem ser importantes.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Você vai estar mais disposta para realizar seus sonhos. Não de espaço para negatividade. Ouse, busque por saúde e autoestima. Pensamento livre e altruísta lhe motiva.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Não permita e nem propague fofocas. Essas informações mal contadas podem trazer riscos profissionais e pessoais. É hora de focar nos projetos futuros e acreditar nas possibilidades de vida.

Aquário (21/01 - 19/02)

Abra a mente para novas possibilidades que envolvem carreiras e viagens de negócios. É hora de arriscar. Acredite mais na sua intuição e no que os astros indicam como força motriz. Não deixe com que o medo lhe desnorteie. É hora de vivenciar o que a vida tem de melhor.

Peixes (20/02 - 20/03)

Não deixe pontas soltas nos projetos de vida que você espera realizar. Trabalhe o emocional. Cuide da sua melhor versão. É hora de se reconectar com a sua essência e superar as próprias expectativas.