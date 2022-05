Horóscopo do dia: confira a previsão para o seu signo hoje, quarta-feira (18/05)

O horóscopo do dia desta quarta-feira (18/05) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

A energia do último eclipse ainda reflete nas questões pessoais. É preciso ter cuidado com os excessos de trabalho, expectativas e de desentendimentos. Não adianta bater de frente. Atenção, também, quanto aos picos de ansiedade.

Touro (21/04 - 20/05)

Novas oportunidades de ganhos para a semana. Não tenha medo de errar e apostar alto. Na saúde, é hora de se alimentar melhor e cuidar do bem estar. No amor, o tempo será de harmonia com o/a parceiro(a).

Gêmeos (21/05 - 20/06)

O dia promete momentos de instabilidade emocional. Você estará mais incomodado, principalmente com injustiças e atividades por fazer de outras pessoas. Só mantenha a calma e mantenha racionalidade.

Câncer (21/06 - 22/07)

O tempo vai lhe cobrar limites no que se refere a vida profissional. Saiba a hora de parar e descansar. É possível que você queira, também, experimentar coisas novas, só deixe para o fim de semana. No amor, deixe fluir o que você está sentindo e dê espaço para os novos ciclos que foram abertos.

Leão (23/07 - 22/08)

Mude de rotina. Abra-se ao novo. Sempre depois de um eclipse o campo energético vibra por evolução. Deixe de lados às frustrações e tenha em mente que você sempre será a melhor companhia.

Virgem (23/08 - 22/09)

O tempo pede reorganização. Priorize as próprias vontades. Permita-se a compartilhar ideias, planos de viagens e histórias que podem inspirar novas pessoas. O que vale é o “agora”.

Libra (23/09 - 22/10)

O tempo é de empatia. Ouça mais os outros e tente ajudar da melhor forma possível. No amor, uma pessoa do passado que mexeu com os seus sentimentos pode voltar aos seus pensamentos. Se for comprometido, esse encontro não será bom. Aos casais, não permitam que a família interfira nas questões pessoais.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Tente não pegar os problemas dos outros para si. Use do seu tempo para colocar em prática os aprendizados adquiridos ao longo do ano. Nas finanças, não é hora de gastos desnecessários. Veja a melhor forma de poupar e investir.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Bom momento para trabalhos em equipe e que despertam à liderança na sua vida. Vá vivendo o hoje e não faça nada que não sentir vontade. O momento também será de atenção quando as questões familiares. Não entre em discussões. No romance, é hora de flertes e novas aventuras.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

O trabalho pede pé no chão, mas permita-se ser ajudado. Não deixe que as preocupações do dia a dia, principalmente por conta das finanças, lhe desgastem. Saúde requer pé no freio. No amor, o dia será confortável e o clima de romance estará em alta entre vocês.

Aquário (21/01 - 19/02)

Não deixe que a correria de trabalho, estudo, casa ou família suguem a sua energia vital. Equilíbrio é tudo. O tempo pede reforma íntima e espera. Com a grana, o universo pode ouvir e te abençoar. No amor, priorize a parceria com seu par.

Peixes (20/02 - 20/03)

A grana pode dar aquela apertada hoje. Tente fazer renegociações ou buscar ajuda com quem confia mais. No amor o clima será de ansiedade.