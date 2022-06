Horóscopo do dia: confira a previsão para o seu signo hoje, quarta-feira (01/06)

O horóscopo do dia desta quarta-feira (01/06) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

O mês inicia com boas energias aos arianos. O tempo será de criatividade, conexão e harmonia. É provável que você queria buscar novos ganhos, principalmente possibilidade de homeoffice. O dia também será de conforto e abundância.

Touro (21/04 - 20/05)

Aos taurinos, o momento é de oportunidade de crescimento pessoal e profissional. É hora de tirar os planos da gaveta e buscar novos voos. Não tenha medo de seguir carreira solo. Ouça sua intuição e mostre disponibilidade. No trabalho, o dia será sociável e de boa comunicação.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Busque um pouco mais de atenção e faça uma tarefa por vez para evitar possíveis erros. O dia vai lhe exigir entrega e você receberá bons momentos de amizade, parcerias e acolhimento. É hora de mostrar a capacidade e encarar os obstáculos de frente.

Câncer (21/06 - 22/07)

Aproveite o momento e não neure com o inferno astral. Trabalhe o seu lado sensível, intuitivo e criativo. Hora boa, também, para sair da zona de conforto e explorar os medos. Não se limite, canceriano. Só cuidado com possíveis energias de inveja e intrigas profissionais. Sorte também no amor!

Leão (23/07 - 22/08)

A semana continua agitada e você precisará encontrar uma zona de equilíbrio. Cuidado para não se machucar ou depender demais da aprovação do outro. Trabalhe a tolerância, acredite mais no seu potencial e siga, firme, nos seus propósitos.

Virgem (23/08 - 22/09)

A atenção aos detalhes tem feito à diferença na área profissional. Siga nesse caminho de liderança e organização de estratégias. O resultado será positivo, na própria vida e nas demais que lhe cercam. O tempo também é de estabilidade emocional e início de novos ciclos, que envolvem estudos.

Libra (23/09 - 22/10)

Momento de popularidade e estabilidade emocional. Se é envolvido com administração, finanças e economia, não é hora de grandes riscos. Aguarde a virada de semestre. No amor, ótimas chances de você encontrar ou dar uma chance para pessoas do seu ciclo social.

Escorpião (23/10 - 21/11)

É hora de pensar no futuro e agir com razão. Não se permita ficar triste. Esta é uma fase que haverá encerramentos de ciclos necessários para a transformação interna. Aproveite o momento para focar em estudo, trabalho e na carreira. As demais situações, o universo emanará!

Sagitário (22/11 - 21/12)

Momento de aventura aos sagitarianos. Permita-se viver liberto de aflições e angústias. Canalize essa energia e foque no que realmente importa que é a sua felicidade e seu futuro. Dias de abundância.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

O mês inicia com encontros inesperados que podem mexer com os corações dos capricornianos. Você vai estar mais sociável, receptivo e simpático, o que deve fortalecer as relações pessoais. Na família, é necessário de calma. Nada de agressividade.

Aquário (21/01 - 19/02)

Bom momento para comunicação, aquarianos. Aproveite a fase para iniciar cursos de idiomas, avançar em projetos e liderar equipe. No lado financeiro, evite gastar com o que você não precisa. No amor, se estiver um relacionamento a noite promete entrega.

Peixes (20/02 - 20/03)

Hoje você vai esbanjar simpatia, charme e intuição. Trabalhe a mente para organizar melhor as ideias e contribuir com o coletivo. No amor, aos solteiros, há chance uma de conhecer alguém em um momento de diversão. Aos comprometidos, o mês será de muita entrega ao casal.