Horóscopo do dia: confira a previsão para o seu signo hoje, domingo (29/05)

O horóscopo do dia desta domingo (29/05) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Olhe com um pouco mais de carinho para o seu lado emocional. Saiba se posicionar, ser mais flexível e construir novos planejamentos. É hora, também, de encerramento de ciclos e abertura de novos caminhos.

Touro (21/04 - 20/05)

Não é hora de buscar justificativas e, sim, entender o momento. Não dê espaços para exageros e nem negligencie seus projetos de vida. Se permita tentar e reconhecer que é possível avançar ciclos. Haja e respeite suas próprias escolhas.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Comunicação em alta! Você vai saber usar as palavras certas sem distorcer nada. Na saúde, verifique a possibilidade de fazer exames de check-up e dar mais atenção integral aos pequenos detalhes. No trabalho, prefira cuidar das coisas pessoalmente.

Câncer (21/06 - 22/07)

Tire um tempo para analisar situações, com calma, que possa estar negligenciando. Em todos os lugares, suas ações são observadas. Vale redobrar a atenção quanto aos limites. Esta é uma fase muito emocional, mas logo passa.

Leão (23/07 - 22/08)

Você vai se questionar sobre o que é necessário ou não levar à diante. O foco será nas relações amorosas. Na carreira, bom momento para pensar em novas alianças. A sua saúde mental também vai ser cobrada. Procure ficar longe de confusões.

Virgem (23/08 - 22/09)

O dia vai lhe trazer grandes oportunidades de satisfação pessoal. Seu início de semana reserva boas experiências o que envolve parcerias profissionais e encontro de clientes. Não dê espaço para dúvidas.

Libra (23/09 - 22/10)

Nada de baixa autoestima. O momento pede que você foque no seu brilho pessoal e cuide mais as sua saúde integral. Essa é uma fase para avaliar mudanças.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Siga com pensamento positivo. Sua semana tende a ser de abundância e prosperidade, no que se refere a ganhos financeiros e oportunidades de crescimento pessoal. Foco no seu futuro.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Siga a sua intuição, ela não costuma falhar. Deixe de lado o sentimento de tristeza e abrace as novas conquistas que estão por vir. Pode ser um emprego ou ganhos em justiça.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Busque entender o momento atual e mude a sua postura para lidar com a família. Alguns laços devem ser solidificados. Permita-se tentar.

Aquário (21/01 - 19/02)

Atente-se às próprias expectativas e repense antes de desistir dos seus planos futuros. O dia será bom para tentar contatos familiares que foram bloqueados no passado. Saiba gerenciar melhor o seu dinheiro.

Peixes (20/02 - 20/03)

É um momento natural para ancorar em um nível psicológico. Permita-se abraçar o novo e agradeça as oportunidades de vida.