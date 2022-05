Horóscopo do dia: confira a previsão para o seu signo hoje, domingo (22/05)

O horóscopo do dia deste domingo (21/05) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Os astros lhe mostram que o caminho precisa vir a partir de uma boa comunicação. Estimule o diálogo. Não deixe-se abater com que os outros falam ou pensam a seu respeito. O aviso vale também para os assuntos do coração.

Touro (21/04 - 20/05)

O dia também pode ser de reorganização de uma parceria. Ofereça ajuda. Alinhe o que será necessário para a semana. É provável que venha para suas mãos novos bens financeiros, que pode ser uma promoção. No amor, você vai querer segurança.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Dia de alto-astral e confiança. Você irradia simplicidade. Todos vão sentir essa boa energia que está por vir. Confie no seu taco. Os astros indicam ainda que pode haver bons resultados e ganhos financeiros, no que envolve justiça. Fique atendo(a).

Câncer (21/06 - 22/07)

O amor está no ar. Uma atração pode balançar seu coração pra valer. Aproveite esta fase para troca de carícias e encontros inesperados. Só cuidado para não ir ligeiro(a) demais.

Leão (23/07 - 22/08)

Alie-se a pessoas de confiança para conquistar seu espaço na carreira. No amor, você vai se aproximar de pessoas estratégicas e essa sintonia pode lhe render algo mais que amizade.

Virgem (23/08 - 22/09)

O tempo é de conexão consigo. Estimule melhor um tempo para lazer e bem-estar. Nem tudo se resume ao trabalho. Confie mais no que o universa reserva para você.

Libra (23/09 - 22/10)

Hoje pode ser um bom dia para o aprimoramento pessoal e profissional. Na família, será mais fácil para se entender com parentes. No amor, a ordem é sair da rotina.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Mudanças devem ocorrer e você precisa estar pronta(o) para as novidades. Otimismo e coragem. No amor, use do seu charme e do poder da atração para tornar o dia mais especial. Sucesso absoluto na conquista.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Ouça os conselhos de pessoas mais experientes. Deixe de lado as birras e problemas familiares. Ao longo do dia, dê pausas para programações que você gosta.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Criatividade em alta! Não deixe a saúde de lado. No amor, aos solteiros, é possível que você esteja deixando passar oportunidades duradouras e felizes. Olhe mais ao seu redor.

Aquário (21/01 - 19/02)

Se depender de sorte, criatividade e entusiasmo, nada vai parar. O dia também será de romance. Use e abuse do seu charme. A dois, fase de muito carinho, romantismo e sedução.

Peixes (20/02 - 20/03)

Bom momento para tomada de decisões em conjunto. No trabalho, ié hora de se reorganizar para se mais produtivo(a). Não permita que relacionamentos do passado possam retornar para a sua vida.