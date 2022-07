Horóscopo do dia: confira a previsão para o seu signo hoje, domingo (10/07)

O horóscopo do dia deste domingo (10/07) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Aproveite o dia para o descanso e deixe as possíveis tensões familiares para outro momento. No trabalho, fase de sucesso. O tempo lhe trará uma segurança transitória, o que favorece as relações.

Touro (21/04 - 20/05)

É hora de decidir pelo cominho à seguir a longo prazo. Vale optar por mudanças. Seja mais flexível. Na dúvida se pergunte o que ainda é viável permanecer na sua vida. Coragem!

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Quanto mais acreditar em si mesmo, mais poderá realizar. Você pode se sentir pouco mais inspirado hoje. Mantenha sua mente clara e não se apegue à negatividade.

Câncer (21/06 - 22/07)

O dia será dinâmico e lhe trará muitas trocas. Saiba ouvir e se abrir para as mudanças. Tome cuidado com o envolvimento excessivo apenas em coisas materiais. Liberdade ao amor!

Leão (23/07 - 22/08)

Os astros indicam cuidado com excesso de gastos. Saiba a hora de parar. No amor, não foque apenas na superficialidade. Veja as coisas também de forma profunda.

Virgem (23/08- 22/09)

O dia será de renovação, mais leveza e amor. Realize suas intenções. Sua capacidade de ouvir e de ajudar o outro é grande. Vibre positividade.

Libra (23/09 - 22/10)

O tempo será de organização e produtividade. Tenha um pouco mais de paciência com as pessoas e segurança. Mantenha sua disciplina e mantenha sua saúde. Não foque apenas no trabalho.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Suas relações podem salvar o seu dia. Tire um tempo para curtir com os amigos e inovar. O momento pede reinvenção, trocas de afinidades e renascimento afetivo.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Escute mais sua intuição e não fique imaginando coisas. Coloque-se em ação útil e deixe a magia acontecer.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Não deixe com que as tarefas e o peso das responsabilidades atrapalhem o seu dia. O tempo será de renovação. Permita-se um novo caminho pode estar se abrindo para você.

Aquário (21/01 - 19/02)

Acredite em seus ideais e trabalhe neles. O dia será de recompensas. Bom momento para planejar a semana.

Peixes (20/02 - 20/03)

É hora de dar um passo à frente e enfrentar o que você quer de verdade. Não se limite. Abra espaço para o novo. Cuide um pouco melhor da saúde. No amor, é hora de deixar os medos de lado e encarar esses sentimentos. Bom clima à dois.