Horóscopo do dia: confira a previsão para o seu signo hoje, domingo (08/05)

O horóscopo do dia deste domingo (08/05) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

O dia vai ser de união familiar e de grandes emoções, assim como também é esperado novidade, aos arianos, ainda para esta semana. Aproveite o dia para relaxar e estar perto de quem ama.

Touro (21/04 - 20/05)

Tente se desligar mais do trabalho e dos possíveis estresses do cotidiano. O dia será propício para renovar as energias e deixar fluir esse novo ciclo que está entrando. É hora de manter a calma e confiar em si.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

O momento ainda não é bom para quem pensa em fazer grandes planos para a semana. Deixe virar o mês para botar as vontades em ordem. Tente não se estressar. No amor, é hora de virar a página.

Câncer (21/06 - 22/07)

Dia de alto astral e muita diversão em família. O momento é de harmonia. No amor, aos solteiros, que tal dar uma chance para pessoas novas? O momento pede renovação de energias e isso implica, também, se afastar de pessoas e locais que não lhe cabem mais estar.

Leão (23/07 - 22/08)

Dia ótimo para retomar o autocuidado. Organize a sua semana, opte por uma caminhada e comidas leves. No amor, é melhor deixar o ciúme bobo fora do romance e controlar os impulsos. Não guarde rancor.

Virgem (23/08 - 22/09)

Os astros trazem um alerta para pessoas falsas e invejosas. Tente se afastar de situações que sugam a sua energia e lhe deixam tristes e não agregam valor na sua jornada. É possível que você planeje uma venda ou compra de bens.

Libra (23/09 - 22/10)

A semana será de novidade com possibilidade de aumentar os rendimentos financeiros, com quantias inesperadas – venda de algum bem – ou um novo emprego. O momento também é favorável para viagens. Confie no seu potencial de transformar a própria vida e das pessoas ao seu redor.

Escorpião (23/10 - 21/11)

O dia será de reconexão. Pense positivo. Sorria mais e abrace as oportunidades de vida. Passe bons momentos ao lado de quem ama e deixe os conflitos para lá, especialmente em família.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Não deixe que a impaciência tome conta do seu dia. Saiba ser solicito(a) e esteja disposto(a). Às vezes é necessário um jogo de cintura para viver bem e em harmonia. Opte por ficar em casa e descanse.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Mudanças positivas na carreira. Continue atento(a) às oportunidades de melhorar os rendimentos. No amor, é possível que alguém do passado volte a mandar mensagens. Não caia em crise amorosa novamente.

Aquário (21/01 - 19/02)

Apesar de não demonstrar, você tem pensamentos fortes e de imposição. Só cuidado para não exagerar e sair como arrogante. Nos relacionamentos, prefira ficar um tempo sozinho. Não se desgaste tempo e energia com pessoas que não agregam na sua vida.

Peixes (20/02 - 20/03)

A harmonia e a abundância invadem o seu lar. O dia tem tudo para ser de aprendizado e muito amor. Saiba ouvir mais e aconselhar, quando possível. Os outros têm muito a crescer com as suas visões de mundo.