Horóscopo do dia: confira a previsão para o seu signo, domingo (02/10)

O horóscopo do dia deste domingo (02/10) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu signo:

Áries (21/03 - 20/04)

Hoje será um último dia deste mercúrio retrogrado. Por isso, ariano(a), não entrem em discussão, principalmente por política. Siga a sua intuição. Tentem dar mais foco em programações que envolvam a criatividade. Aos comprometidos, bom momento para investir na relação.

Touro (21/04 - 20/05)

O amor será o centro do seu dia. Uma pessoa misteriosa pode chamar a sua atenção, mas não é hora de firmar compromisso. Reveja suas prioridades. Aos solteiros, permita-se viver!

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Sua semana será de bons fluidos. A tensão do último dia deste mercúrio retrogrado pode lhe exigir um pouco mais de diplomacia. Encerre ciclos para colher abundância. Além disso, dê um tempo ao trabalho e tire umas horas de descanso.

Câncer (21/06 - 22/07)

Exercite a paciência e o zelo com o outro. Continue um dia por vez reorganizando os projetos de vida. Bom momento para cuidar do lar e da rotina alimentar. Programe-se mais, canceriano.

Leão (23/07 - 22/08)

Cuide mais do seu corpo, mente e da saúde, leonino. Esteja aberto e feliz com as oportunidades que tem surgido na sua vida. Abrace os seus sonhos. No final do dia você estará mais disposto para organizar as primoridades da semana.

Virgem (23/08 - 22/09)

Cuide do seu corpo e espírito. Lembre-se, seu corpo é a sua morada. Além disso, uma essência tranquila e segura de si pode movimentar barreiras. Quanto mais desequilibrado estiver, maior a tendência das coisas saírem da sua vida, virginiano.

Libra (23/09 - 22/10)

Tire um momento do seu dia para praticar a meditação ou trabalhar a escuta. Minutos de relaxamento pode ajudar em uma semana de produtividade. O dia também será bom para reunir a família e reorganizar o planejamento semanal. A parte boa é que você não vai se preocupar com horários, libriano.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Dia de pontos positivos! Você começa a mirar na melhora financeira. O tempo será de organização e planejamento. Quanto mais você conseguir visualizar seu dia com antecedência, melhor será para lidar com os imprevisto. Prepare-se para o agora!

Sagitário (22/11 - 21/12)

É possível que você comece a pensar em soluções rápidas para dentro de casa. Esclareça os detalhes e sua posição a ganhe tempo. A fase também será de renovação e fé. Você vai estar mais aberto para ajudar o outro.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Ótimo momento de conexão com a família. Hoje você vai precisar ter ‘jogo de cintura’ para lidar com imprevistos. Hoje será um bom dia para reunir com a família e amigos. Você estará focado na organização do lar. A dica do dia é: não se canse demais. Peça ajuda.

Aquário (21/01 - 19/02)

Encerre ciclos desnecessários. Elenque o que você quer que continue na sua vida. É hora de Invistir em você. Tudo parecerá sonho em um novo caminho que está se abrindo sem você fazer nada, aquariano.

Peixes (20/02 - 20/03)

Hoje os astros vão de dar boas intuições para ganhar um dinheiro. Não crie empecilhos com críticas e negatividades. Boas surpresas pela frente!