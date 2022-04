Horóscopo 2022: confira a previsão para o seu signo hoje, terça-feira (26/04)

O horóscopo do dia desta terça-feira (26/04) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Controle mais os seus gastos. Não é hora para grandes projetos. Foque em poupar. Atente-se!

Touro (21/04 - 20/05)

Hoje a energia vai ser boas para encontros coletivos. Pode ser para ao família, com amigos e a trabalho. No amor, que tal levar mais a sério a vida de casal?

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Hoje será um bom dia para a criatividade. Siga a sua intuição. Abra a mente para o novo e seja flexível para as mudanças que o dia pode lhe propor.

Câncer (21/06 - 22/07)

Fuja da rotina. Trace objetivos claros. É possível que você esteva mais seletiva(o) a pessoas ou lugares. No amor, há propostas de passeios ou viagens.

Leão (23/07 - 22/08)

Você sonha por liberdade financeira e profissional. Continue estudando e trabalhando, buscando a melhora pessoal.

Virgem (23/08 - 22/09)

O dia vai lhe cobrar atenção quanto a sua maneira de enxergar as coisas. Deixe lado o jeito metódico, busque novas experiências. No amor, aos solteiros, o tempo é favorável aos novos encontros.

Libra (23/09 - 22/10)

Fortaleça corpo e sua mente. Seja mais flexível, paciente e dedicado. O dia também pode reservar momentos de popularidade no trabalho ou reconhecimento profissional.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Seus relacionamentos pessoais e parcerias profissionais prometem agitar seu dia. Cuide dos seus projetos. No amor, você vai estar mais sensual e aberto a novidades. Aproveite!

Sagitário (22/11 - 21/12)

Hora de cuidar da saúde e desse sono, que está desregulado. No estudo, pode ser que você busque por novas fontes de energia para melhorar o rendimento. Que tal yoga ou meditação? Ajudará no foco.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Você vai estar mais ousado(a), nesta terça-feira. Busque novos meios de contatos amorosos e apimente a relação. É hora de experimentar coisas novas e despachar a mesmice.

Aquário (21/01 - 19/02)

A tão sonhada liberdade e independência financeira prometem chegar. No amor, é hora de assumir quem mexe com esse coração. Aos comprometidos, o dia pede um pouco mais de dedicação no escutar o outro.

Peixes (20/02 - 20/03)

Sua intuição está lhe guiando. Confie no seu propósito de vida e compartilhe alegria com os seus. Bom dia também para cuidar da autoestima.