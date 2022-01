Horóscopo 2022: confira a previsão para o seu signo hoje, terça-feira (25/01)

O horóscopo do dia desta terça-feira (25/01) mostra as previsões para o seu signo. Será uma semana que favorece a energia para executar planos e projetos de longo prazo. Contudo, é preciso também tomar cuidado com brigas e procrastinação. Até porque, em alguns dias teremos o planeta Mercúrio, ainda em movimento retrógrado aparente, ou seja, um momento favorável a confusão e brigas. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Cuidado para não se frustrar diante de tanta empolgação, ariana (o). Tenha calma na hora de tornar os planos reais. Você vai precisar tomar decisões importantes nessa semana. Pratique a razão!

Touro (21/04 - 20/05)

Para os solteiros, possibilidade de um amor novo à vista! Aproveita para curtir bastante! Para os casados, seja sincero no relacionamento e evite desconfianças desnecessárias. Procure ser parceiro e compreensivo.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

A semana promete ser agitada, então, você precisa estar pronto para dar conta de tudo sem se desesperar. Mas, não esqueça de tirar um tempo para descansar e fazer o que você mais gosta, geminiano (a).

Câncer (21/06 - 22/07)

Seja mais você, canceriano. A semana está favorável para sedução e encontros, mas você precisa saber onde está pisando e não se envolver em cilada.

Leão (23/07 - 22/08)

Leonino (a), tenha muito cuidado com a energia onde você mora. Tente ao máximo não absorver o conflito alheio e acabar sobrecarregado. Abra espaço para diálogos em seu lar!

Virgem (23/08 - 22/09)

Procure ouvir mais as pessoas e processar melhor os pensamentos antes de emitir opiniões, virginiana (o). Julgados precipitados são muito ruins! Aproveito que a semana está favorável aos estudos e se jogue nos livros!

Libra (23/09 - 22/10)

Libriano (a), evite tomar decisões precipitadas. Seja cauteloso com as pessoas que estão ao seu redor. Conflito no trabalho pode gerar mal entendido entre a equipe! Deixe tudo em 'panos limpos'.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Nos próximos dias, você terá reflexões profundas. Intuição está em alta! Aproveite o momento para perceber melhor as pessoas à sua volta, vendo em quem você pode confiar e o que pode falar, escorpiano (a).

Sagitário (22/11 - 21/12)

Eleja prioridades e evite de desgastar com o que não dá retorno, sagitariano (a). Lembre-se que nem tudo vale a sua saúde mental!

Capricórnio (22/12 - 20/01)

É importante ter calma para poder construir as coisas aos poucos, capricorniana (o). Tenha mais paciência e evite meter os pés pelas mãos!

Aquário (21/01 - 19/02)

Tenha foco no trabalho e busque as parcerias e companhias certas. Evite pessoas oportunistas! Cuidado com fofocas no trabalho.

Peixes (20/02 - 20/03)

É fundamental que você pense no longo prazo. Liste as metas e não tenha medo de focar até conseguir os seus objetivos!

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)