Horóscopo 2022: confira a previsão para o seu signo hoje, terça-feira (22/03)

O horóscopo do dia desta terça-feira (22/03) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

O dia será bom para o equilíbrio profissional. Não dê largos passos em relação às mudanças. Bom momento para as relações pessoais.

Touro (21/04 - 20/05)

Evite gastos financeiros, taurino(a). O dia também vai lhe exigir cautela em pequenas discussões familiares. Não dê força aos sentimentos negativos.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Bom momento para ganhos. Não desperdice tempo com pessoas que não estão a fim de cooperar. Se precisar, busque apoio na família e amigos.

Câncer (21/06 - 22/07)

Você tende a ficar com a emoção à flor da pele. Não deixe isso lhe desequilibrar. É possível que tenha bons ganhos inesperados. Acredite!

Leão (23/07 - 22/08)

Hoje é um excelente dia para as relações profissionais. Aproveite a fase. Bom momento, também, para os planos a dois. Cultive bons pensamentos e dê oportunidade para viver o novo.

Virgem (23/08 - 22/09)

Você vai estar mais carinhoso(a) e querendo viver a sua vida. Reavalie o que quer de verdade.

Libra (23/09 - 22/10)

Você estará mais organizado(a) para os planos que envolve o lar. Pode ser uma reforma ou mudança. Organize direitinho o que você sonha e foque nas realizações.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Hoje terá um dia mudança. Abrace as oportunidades. Na família, algumas ações podem abalar suas relações. Prefira o silêncio.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Deixe para um outro momento possíveis viagens, compras, mudanças no trabalho e no lar. Isso porque você pode ter mais prejuízos que bons resultados. Sorte no amor. Aproveite a fase.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

O setor financeiro e profissional estão bem encaminhados. Compartilhe os bons resultados com amigos e familiares. Acredite na sua intuição.

Aquário (21/01 - 19/02)

Dia se sensibilidade e bons fluidos no amor, prosperidade e trabalho. Busque resolver seus assuntos pessoais.

Peixes (20/02 - 20/03)

A dica de hoje é sobre o amor. Não passe dos limites em relação às exigências. Saiba ser flexível. Trabalhe a inteligência emocional.