Horóscopo 2022: confira a previsão para o seu signo hoje, terça-feira (15/02)

O horóscopo do dia desta terça-feira (15/02) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

As suas decisões serão questionadas. Isso não será fácil pra você, mas vale a pena refletir um pouco antes de tomar qualquer decisão.

Touro (21/04 - 20/05)

Você está cada vez mais disponível. Abra seu coração e sua mente ao novo. Você vai estar feliz e querendo viver tudo isso.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Não é fácil exercer o que papel de líder. Foque no que é importante. Ajude os demais. Abra um pouco mais à mente sobre a gestão.

Câncer (21/06 - 22/07)

Você estará com a vitalidade em alta. Aproveite esse momento. Só tenha cautela para não tomar atitude receptadas.

Leão (23/07 - 22/08)

Hoje não é um bom dia para a tomada de decisão, muito menos se convença de estar tudo bem. Reveja as ações e as últimas atitudes.

Virgem (23/08 - 22/09)

Não se apegue demais aos últimos fatos. Continue focando nos seus objetivos. Um amor pode chegar de forma inesperada.

Libra (23/09 - 22/10)

Alguns mistérios são bons e merecem ser descobertos. Invista no autoconhecimento. Você estará mais sensível. Permita-se sentir.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Você terá resultados consistentes. Isso é bom. Hoje o mais importante é saber os objetivos que realmente pretende conquistar.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Sua alma pressente uma ordem em andamento e quer fazer parte dela. Cuide melhor do seu emocional. Viva o agora.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

O dia será de possíveis reencontros de amigos. Dê uma pausa, celebre a vida. Isso também é urgente.

Aquário (21/01 - 19/02)

Dê uma pausa do trabalho e só tente deixar essa agenda disponível. Você poderá se beneficiar ao mudar todos os seus planos. Saia da rotina.

Peixes (20/02 - 20/03)

Aproveite essa fase para olhar com mais carinho o que você atrai. Que tal viver novidades à sua disposição?