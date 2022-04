Horóscopo 2022: confira a previsão para o seu signo hoje, terça-feira (12/04)

O horóscopo do dia desta terça-feira (12/04) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu quinto dia de abril:

Áries (21/03 - 20/04)

A palavra do dia é confiança. Acredite nos seus instinto e nos próprios planos. É possível que outras pessoas vejam os feitos e queiram seguir. Se alegre com a popularidade.

Touro (21/04 - 20/05)

Cuidado com as ideias pré-concebidas sobre o outro. Tente ser um pouco mais cauteloso(a) na forma de pensar. Algumas atitudes podem lhe mostrar um lado egoísta que não é bom.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Hoje será um bom dia para conexões e troca de afetos. Você estará aberto a novas responsabilidades que envolvem carreira e finanças. No amor, é possível que você esteja buscando se conectar em um nível mais profundo de relacionamento.

Câncer (21/06 - 22/07)

O dia será bom para analisar o que tem dado certo na sua vida. Se a situação não for como você planeja, não se preocupe. Reveja uma nova rota. Peça luz e esclarecimentos para entender melhor o caminho a seguir.

Leão (23/07 - 22/08)

Você está em busca de liberdade, de problemas, financeira e amorosa. Confie um pouco mais no que você sente. Fale abertamente o que você espera.

Virgem (23/08 - 22/09)

Não há nada que possa lhe parar hoje. Você está com uma energia encantadora capaz de inspirar o outro. Você vai perceber pela forma como se sente, alegre e motivado(a).

Libra (23/09 - 22/10)

Não tenha medo de demonstrar a sua intenção. Seja honesto com você. Fale o que sente. Ajude no que for possível. Seus caminhos estão iluminados.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Seu corpo volta dar sinais de irritabilidade. Lembre-se, é preciso equilibrar as emoções, entre corpo e mente. Se um desajustar, todo o resta vai sentir. Saiba silenciar e se distanciar.

Sagitário (22/11 - 21/12)

É possível que você sinta um toque de insegurança. A dica é escutar mais o que você está sentindo e tentar entender esse processo. Pode ser que você busque ajuda de amigos e parentes. É importante não ficar só. Compartilhe seus sentimentos.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Você vive uma dualidade entre futuro e presente. Não deixe com que essa dúvida estrague a dádiva da oportunidade de viver o hoje. Coragem. Siga firme com o que você acredita.

Aquário (21/01 - 19/02)

Não se preocupe tanto com o amanhã. Permita-se a alegria de estar perto dos seus. Se reconecte naquilo que acredita. Lembre-se, felicidade não é algo que vem em um manual, ela é sentida.

Peixes (20/02 - 20/03)

Tente não pressionar o outro a partir dos próprios anseios. Nem tudo será da forma como você quer. Saiba ouvir mais, entender os limites e não se aborrecer com pequenos detalhes do acaso.