Horóscopo 2022: confira a previsão para o seu signo hoje, sexta-feira (25/03)

O horóscopo do dia desta sexta-feira (25/03) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Não deixe os seus compromissos de lado. É possível que você queira resgatar o vínculo que lhe mantém unido com os seus.

Touro (21/04 - 20/05)

Não se sinta desconfortável quando o assunto é o amor. Lidar com o outro não é uma tarefa fácil, mas o sentimento vai prevalecer. Fique atento(a) às possibilidades que podem surgir.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Hoje será um bom momento para estar disponível e aberto para estabelecer encontros reais ou virtuais. Viva intensamente o hoje. Dia de afeto.

Câncer (21/06 - 22/07)

O dia vai lhe trazer mais confiança. Você tem estado mais animado(a) com o seu trabalho e pronto(a) para as responsabilidades. Viva o hoje. Se sobrar um tempinho, reencontre os amigos.

Leão (23/07 - 22/08)

Boas oportunidades para grandes aventuras. Foque no novo. Nada de romances do passado. Ótima dia para construir laços afetivos.

Virgem (23/08 - 22/09)

O dia será de novas experiências. Viva e agradeça pelo hoje. Sua jornada profissional é certa!

Libra (23/09 - 22/10)

Comunicação em alta. O momento será de união familiar. Programe algumas atividades para o fim de semana.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Aproveite esta fase para estudar e aplicar os conhecimentos. Vale, ainda, pesquisar o que lhe motiva. Bom dia para novos hobbies.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Você vai se sentir seguro(a) para realizar os seus projetos. Tenha em mente que nem sempre é possível prever os obstáculos. Dica do dia: não abandone seus planos.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Você é ambicioso(a). Projete isso para conquistar novos apoios profissionais. Vá em busca de seus objetivos.

Aquário (21/01 - 19/02)

O dia será bom para recompor as energias. Cuide da sua saúde e bem estar. Reconheça seus talentos.

Peixes (20/02 - 20/03)

Dê uma pausa e tente relaxar, isso inclui o final de semana. Veja como tirar do papel essas ideias que estão fervendo por ai.