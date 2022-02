Horóscopo 2022: confira a previsão para o seu signo hoje, sexta-feira (25/02)

O horóscopo do dia desta sexta-feira (25/02) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu último dia do mês de janeiro:

Áries (21/03 - 20/04)

Você será cobrado para honrar com seus compromissos. Por conta disso, será necessário resgatar o vínculo que lhe mantém unido com os seus. Confie!

Touro (21/04 - 20/05)

Atenção quanto aos assuntos da alma. Não se sinta desconfortável quando o assunto é o amor. Não resista se ele/ela surgir inesperadamente. Fique atento (a).

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Hoje é dia de conexão. Você estará aberto para estabelecer encontros reais ou virtuais. Não se preocupe com o amanhã. Viva o interesse de hoje. Dedique-se ao afeto.

Câncer (21/06 - 22/07)

O dia vai lhe trazer mais confiança e você estará disposto (a) e animado (a) com o seu trabalho. Estará pronto (a) para as responsabilidades, com bons resultados. Aproveite a motivação.

Leão (23/07 - 22/08)

O momento será de boas oportunidades de intimidade e grandes aventuras. Só cuidado com romances do passado. Ótima oportunidade de construir laços afetivos.

Virgem (23/08 - 22/09)

O tempo é de aproveitar as experiências do agora. O tempo pede confiança, diante dos desafios. A jornada é certa, acredite!

Libra (23/09 - 22/10)

Você continua entre razão e sensibilidade. Aproveite esta fase e tire um tempo para investigar os interesses de alma e compreensões oportunas.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Você está mais ambicioso (a). Faça o que sente confiança. Foque nos seus objetivos. Vá em busca de seus objetivos. Ponha o pé na estrada.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Você tem buscado liberdade e a segurança das emoções. Dedique-se ao momento, mas sem excesso de confiança. Seja prudente.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Hoje é um dos dias que você vai se sentir seguro (a) para realizar os seus projetos. Foque no planejamento desse caminho. Tenha em mente que nem sempre é possível prever os obstáculos que poderão surgir.

Aquário (21/01 - 19/02)

O dia será de solitude. Será bom para recompor as energias. Valorize seu conhecimento e seus talentos. Posicione-se.

Peixes (20/02 - 20/03)

Você é perfeccionista, mas precisa ver uma melhor forma de lidar as situações que lhe incomodam. Dê uma pausa nesse final de semana e veja como tirar do papel essas ideias que estão fervendo por ai.