Horóscopo 2022: confira a previsão para o seu signo hoje, sexta-feira (22/04)

O horóscopo do dia desta sexta-feira (22/04) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Você vai estar mais disposto(a) a investir na carreira. Ótimo momento para cursos ou novas ocupações. A sexta-feira também trará chances de receber reconhecimento pelo seu serviço.

Touro (21/04 - 20/05)

Hoje será um boa dia para atividades que despertem o lado racional. Vale até baixar games de lógica ou praticar atividades que mexem com a imaginação. Na amizade, você estará mais aberto(a) a escutar mais o outro.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Momento de sensibilidade e inspiração. Você vai estar mais focado em desenvolver mais o lado profissional, fazendo contato ou buscando novos clientes, por exemplo. No amor, aos solteiro, é possível o encontro com alguém diferente do seu ciclo social ou mais experiente.

Câncer (21/06 - 22/07)

Atenção quanto aos desgastes do passado. É possível que você lide com pessoas que mexam com o seu emocional. Momento bom, também, para novas amizades. Aproveite a fase de grande sensibilidade, inspiração e sabedoria.

Leão (23/07 - 22/08)

Você vai estar mais focado para a sua saúde. Não deixe de lado a boa alimentação. No amor, dias de união, clima íntimo e profundo.

Virgem (23/08 - 22/09)

Comunicação e criatividade em alta! Esse será um bom momento para o despertar profissional e pessoal. É hora de pensar fora da caixinha. Além disso, o diavai lhe favorecer bons momentos para paquera e romance.

Libra (23/09 - 22/10)

A sua autoestima e força de vontade vão ser seu charme. ‘Abuse’ de terapias e tratamentos que valorize o seu corpo e alma. Vale massagens, psicanálise ou até mesmo hipnose. Já pensou?

Escorpião (23/10 - 21/11)

Bom dia para conexões pessoais e amorosa. Explore sua imaginação. Hoje o dia será de charme e flertes. Aproveite o momento e ganhe pontos com o coração.

Sagitário (22/11 - 21/12)

No amor, seu coração deve estar aberto e romântico. Não entre em crises existenciais por alguém do passado. Abre o novo e as possível trocas afetivas.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

O dia será de sorte. Tire um tempo para meditar, se conectar a sua intuição. Hoje também será um bom dia os estudos e o serviços coletivos.

Aquário (21/01 - 19/02)

Você é ambicioso(a). Projete isso para conquistar novos apoios profissionais. Vá em busca de seus objetivos.

Peixes (20/02 - 20/03)

.Não deixe os seus compromissos de lado. É possível que você queira resgatar o vínculo que lhe mantém unido com os seus.