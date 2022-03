Horóscopo 2022: confira a previsão para o seu signo hoje, sexta-feira (18/03)

O horóscopo do dia desta sexta-feira (18/03) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Novidades à vista. Aproveite esta boa fase para apromorar conhecimentos. É possível que elas lhe trazem mudanças para sua vida pessoal.

Touro (21/04 - 20/05)

Boas oportunidades de ganhos financeiros. Viva com intensidade esse momento, mas sem muitos gastos, hein? Reveja como aproveitar esta fase.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

O tempo será de reconhecimentos. Hoje os seus pensamentos estarão mais claros. Foque no propósito de como você deseja viver.

Câncer (21/06 - 22/07)

Hoje você vai estar mais introspectivo(a). Viva seus próprios desejos. Mantenha-se equilibrada.

Leão (23/07 - 22/08)

Seja mais realista aos seus projetos e delegue prioridades. Só assim para você conquistará o que verdadeiramente importa.

Virgem (23/08 - 22/09)

Dia de emoção. Hoje, você vai precisar ter calma para não se deixar abater. Tire um tempo para aproveitar este momento com sabedoria.

Libra (23/09 - 22/10)

É preciso ter força para saber se retirar dos lugares. Não se desgaste à toa com situações impossíveis. Tire um tempo para arrumar essa bagunça interna. Cuide-se.

Escorpião (23/10 - 21/11)

O dia será de foco e autoconfiança. A dica é ser generoso. O momento pede, ainda, boas ideias e elas vão ser úteis para o mundo.

Sagitário (22/11 - 21/12)

A verdade dói, por vezes, mas ainda é a melhor saída. Seja verdadeiro(a) com você. Reconheça as possibilidades, elenque o que tem sido impossível e organize metas. Esta fase lunar de confusão vai passar

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Mantenha os dois pés no chão quando o assunto for os seus projetos. Respeite o seu tempo e não se esqueça de aproveitar o caminho.

Aquário (21/01 - 19/02)

Você até tenta revolucionar o mundo dos outros, mas - hoje - os astros cobram essa atenção para você mesmo(a). Saiba agir com delicadeza e purifique seus pensamentos. Aprenda a estar no agora.

Peixes (20/02 - 20/03)

Um bom dia para novas parcerias. É provável que alguma situação lhe mostre um novo porto seguro. Valorize os detalhes do dia. Acolha-se.