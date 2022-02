Horóscopo 2022: confira a previsão para o seu signo hoje, sexta-feira (18/02)

O horóscopo do dia desta sexta-feira (18/02) mostra as previsões para o seu signo. O dia receberá a energia do sol em Peixes e vai evidenciar muito mais as emoções e a necessidade de expor o que sente. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Organização é a palavra chave do dia. Quando mais planejado(a) você estiver, melhor será o dia. Isso porque lhe trará mais segurança e coragem para dar andamento nos projetos pessoais. Dedique-se mais.

Touro (21/04 - 20/05)

É possível, sim, manter-se em paz com as suas obrigações diárias e conciliar com a diversão. Se continuar dessa forma será possível evitar desgastes. Lembre-se! Descanso também é fundamental para o trabalho.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Você vai precisar um pouco mais de atenção à comunicação. Tente ser mais claro e objetivo. Vale, ainda, escolher as melhores palavras. Foque nos detalhes.

Câncer (21/06 - 22/07)

Os dias podem parecer até que não tem fim, mas mantenha a calma e respeite seu ritmo. Dessa forma será possível analisar melhor o que se deseja sem comprometer os resultados. Só confie e pense que tudo está no seu devido lugar.

Leão (23/07 - 22/08)

No trabalho, o dia será muito melhor se você relaxar e deixar a imaginação seguir. Vale o bom senso para filtrar as ideias que de fato serão promissoras. Deixe que a sensibilidade agir.

Virgem (23/08 - 22/09)

O momento vai lhe exigir atenção e objetividade. Talvez surjam críticas que devam lhe gerar insegurança. A dica é focar em analisar as situações, no que é ou não viável, e seguir.

Libra (23/09 - 22/10)

Os seus sentimentos e anseios vão ser questionados. Mas ao invés de ficar triste, que tal entender o porquê isso lhe traz desconforto? É necessário, ainda, transformar antigas emoções em aprendizado e dar uma chance ao novo.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Dê um pouco mais de espaço ao seu lado sensível. Foque no amor próprio e sua vontade. Dedique-se, com seriedade e afinco, às suas ideias. Permita-se fazer rir.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Hoje você vai estar dividida entre seguir os próprios sonhos e acompanhar as responsabilidades diárias. Na dúvida, deixe a sua intuição guiar. Não é um bom momento para a execução de grandes projetos.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Os dias têm sido bons, capricorniano. Está na hora de dar mais atenção aos assuntos que deseja aprofundar e conhecer melhor. Desperte essa curiosidade. Bom momento para conhecer novas pessoas.

Aquário (21/01 - 19/02)

Dias de possíveis conflitos. Tente evitar confrontos. A melhor maneira de encontrar uma solução coerente será promovendo o bem-estar de ambas as partes envolvidas. Analise a consequência e seja cuidadoso.

Peixes (20/02 - 20/03)

Muita sensibilidade pode tumultuar sua mente no dia de hoje. Saiba que a melhor forma de organizar o pensamento é por meio da praticidade. Use a razão para resolver as suas questões.