Horóscopo 2022: confira a previsão para o seu signo hoje, sexta-feira (15/04)

O horóscopo do dia deste sexta-feira (15/04) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu signo:

Áries (21/03 - 20/04)

É possível que você tenha alguns momentos de reflexões sobre a sua vida e qual caminho seguir. Busque pela sua intuição. Acredite mais em você.

Touro (21/04 - 20/05)

Ótimo dia para descanso e renovar as energias. Tire um tempo para meditar e estar em família.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

O dia vai lhe trazer bons ânimos de vida. É possível que esteja mais sensível com o outro e queira fazer parte de uma rede ou comunidade nova. O caminho é esse. Abra a mente.

Câncer (21/06 - 22/07)

Dia bom para respirar novos horizontes e se liberatar de conflitos internos. Tire um tempo para relaxar e cuidar de você.

Leão (23/07 - 22/08)

O dia será de boas energia e oportunidade para arrependimentos. Você estará mais aberto a escutar e dar apoio.

Virgem (23/08 - 22/09)

Hoje será um bom dia para passeio e saída à dois. Que tal fazer uma programação mais calma que envolva caminhada e longa conversa? Programe-se!

Libra (23/09 - 22/10)

O dia pode lhe trazer boas mudanças na sua vida. Confie nas oportunidades que estão a caminho. Tenha em mente o que você quer realmente.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Saiba ouvir e se solidarizar com os colegas. O dia vai lhe cobrar um pouco mais de sensibilidade com os seus. Abrace mais e demonstre sentimento. Nada melhor do que gestos inesperados com sorrisos.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Você pode ficar engajado com algumas responsabilidades que envolvam à família. O tempo pede tolerância. Nada de desentendimento.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Hoje a família vai demandar atenção. Não esqueça de fazer uma visita ou responder as mensagens antigas no celular. Talvez tenha ótimas ideias para melhorar o orçamento doméstico.

Aquário (21/01 - 19/02)

Você vai estar mais receptivo. O momento pode ser bom para relacionamentos, programações em grupo e até viagens. Faça um roteiro breve e tire uns dias de descanso.

Peixes (20/02 - 20/03)

Tente não se preocupar com pequenas coisas que saem do seu alcance. No final do dia é possível que você esteja mais receptivo e sensível.