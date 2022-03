Horóscopo 2022: confira a previsão para o seu signo hoje, sexta-feira (11/03)

O horóscopo do dia desta sexta-feira (11/03) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Saiba conciliar a rotina diária com a diversão. Dessa forma você evita desgastes. Tire um tempo, hoje, para descansar.

Touro (21/04 - 20/05)

Quanto mais planejado(a) você estiver, melhor será o dia. O momento pede que você seja mais seguro e corajoso para lidar com projetos pessoais em andamento. Dedique-se mais.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Seja mais claro e objetivo com os seus anseios e foque na comunicação. Saiba quando se posicionar.

Câncer (21/06 - 22/07)

Os dias podem parecer até que não tem fim, mas mantenha a calma e respeite seu ritmo. Só confie e pense que tudo está no seu devido lugar.

Leão (23/07 - 22/08)

O dia será muito melhor se você relaxar. Sinta a sensibilidade fluir. Hoje também é um bom momento para a visita dos seus.

Virgem (23/08 - 22/09)

Seja mais objetivo e analise as críticas. A dica é analisar as situações, no que é ou não viável e planejar alternativa. Organize-se.

Libra (23/09 - 22/10)

Emoção e sensibilidade em alta. Vale tirar um tempinho do seu dia para refletir sobre os pontos positivos e negativos dos últimos dias.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Foque no amor próprio e sua vontade. Dedique-se, com seriedade ao que já vem sendo projetado para a sua vida. É hora de investir.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Está na hora de dar mais atenção aos assuntos que deseja aprofundar e conhecer melhor. Bom momento para conhecer novas pessoas e visitar amigos.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Hoje você vai estar dividido(a) entre seguir os próprios sonhos e acompanhar as responsabilidades diárias. Saiba que não é bom plano para a execução de grandes projetos.

Aquário (21/01 - 19/02)

Você pode estar sentindo a necessidade de se fixar em algum lugar ou tomar rumo de um novo projeto. A dica é organização. Que tal começar a fazer planos de médio prazo?

Peixes (20/02 - 20/03)

Organize melhor o pensamento e opte pela praticidade. Não se estresse com pequenas situações, se não sair como planejado. As energias estão se alinhando. Acredite.