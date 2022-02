Horóscopo 2022: confira a previsão para o seu signo hoje, sexta-feira (11/02)

O horóscopo do dia desta sexta-feira (11/02) mostra as previsões para o seu signo. O momento pede atenção quanto ao autocontrole. Nem sempre é válido aceitar tudo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Hoje será de instabilidade emocional, ,mas não se preocupe que ela será passageira. Tente não se apegar nesses sentimentos e saiba tirar proveito da situação, repensando possíveis causas que podem lhe machucar.

Touro (21/04 - 20/05)

Você colherá, hoje, bons momentos de acertos. Neste dia, confie no seu propósito, pois ele vem sendo construído de forma gradual e contínuo. Foque nos próximos passos da sua meta.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Não force certos ciclos na sua vida. Isso pode gerar consequências negativas. Tente usufruir da melhor maneira o hoje, com a mente direcionada para as suas metas. Busque força para continuar.

Câncer (21/06 - 22/07)

Hoje será um dia com bons fluidos. Use dessa energia positiva para atrair abundância, em saúde, prosperidade, amor e realizações. Ao final do dia pare e tente olhar com carinho as próprias inquietações.

Leão (23/07 - 22/08)

Você estará mais comunicativo. Use dessa característica ao seu favor, por meio de bons papos e pela troca deideias. Saiba aproveitar as trocas. Dê uma oportunidade para assuntos que você não domina e aprenda com eles.

Virgem (23/08 - 22/09)

Há tempos você tem buscado somar positivamente em todos os aspectos da sua vida e o hoje pode ser comemorado. O momento será de realizações. Uma das dicas é oferecer esse aprendizado acumulando. Há muitas pessoas interessadas em lhe ouvir. .

Libra (23/09 - 22/10)

Você estará mais disposto a receber conselhos e entender os próprios valores e sentimentos. O ponto positivo é o fortalecimento da autoestima. Não perca o foco,tenha coragem e siga firme nas decisões.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Você pode viver momentos de tensão nesta sexta-feira. O importante é tentar manter a calma. O sentimento também pode ser a liberdade para uma transformação. Pense nisto!

Sagitário (22/11 - 21/12)

Esse será um dia em que você colocará suas metas pessoais como prioridade. É manter o foco, perseverar, dar mais atenção ao que é repassado e prestar atenção nas entrelinhas de ações ou palavras ditas.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Busque tornar a vida mais prazerosa e divertida. Vale, também, guardar uma reserva dessa energia para reencontrar os seus desejos. Só lembre de ter cuidado com a ansiedade.

Aquário (21/01 - 19/02)

Ser pé no chão e cabeça das nuvens são características natas deste signo, mas quando o sol entra em aquário a dualidade - razão e sentimento - se afloram. Aproveite esse momento de clareza para melhorar inteligência emocional. Ouse e seja criativo.

Peixes (20/02 - 20/03)

A dica do dia é se renovar. Vale buscar novos conhecimentos, reciclar amizades, objetos e sentimentos. Aproveite essa fase para olhar com mais carinho o que você atrai. Que tal viver novidades à sua disposição?