Horóscopo 2022: confira a previsão para o seu signo hoje, segunda-feira (14/03)

O horóscopo do dia desta segunda-feira (14/03) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Você está no caminho certo. É normal se sentir, às vezes, meio perdido(a). Quando for assim, pare e respire. Tente relaxar mais.

Touro (21/04 - 20/05)

Faça um planejamento para a semana, delegue tarefas e encare esse desafio. O dia pede mais proatividade.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Lembre-se de não deixar seus objetivos para em cima da hora. Prosperidade em alta. Só não se esqueça de organizar melhor essas finanças.

Câncer (21/06 - 22/07)

Descanse mais e tente se afastar de tudo o que é negativo. Dia de boas notícias. Confie!

Leão (23/07 - 22/08)

Acredite no seu potencial. Vale a pena tirar esse final de semana e pensar formas de conquistar suas metas. Os estudos terão resultados positivos.

Virgem (23/08 - 22/09)

Você é uma pessoa de vigor. Chegou o momento de crescer profissionalmente! Vale arriscar uma nova carreira ou um novo curso. Que tal?

Libra (23/09 - 22/10)

Você tem sido bem persistente aos seus objetivos. Siga dessa forma. O momento também é bom para acolher as emoções que vierem à tona.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Liberte-se de julgamentos. Cuidado para não descontar nos outros toda essa intensidade de sensações. Vai passar!

Sagitário (22/11 - 21/12)

Não é um bom momento para grandes gastos. Vale começar a investir ou achar uma nova forma de poupar.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Ajuste o relógio em prol da sua satisfação. Não é errado se colocar em primeiro lugar antes de alguma ação. Repense!

Aquário (21/01 - 19/02)

O dia será de solitude. Será bom para recompor as energias. Valorize seu conhecimento e seus talentos.

Peixes (20/02 - 20/03)

Você é perfeccionista, mas reveja a forma como lidar com as situações que lhe incomodam. Tire do papel essas ideias que estão fervendo por ai.